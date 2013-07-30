《交易视点》中国信用债收益率震荡区间可能抬升--中信证券

路透北京7月30日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，当前资金面趋紧，政策操作更多属于微调，基本面明显反弹概率不高，在绝对收益率已相对较高的前提下，再度大幅上行的可能性也相对有限，如果再次出现明显调整，则可能提供一定投资机会，整体来看，中票和城投债等信用债市场收益率的震荡区间可能将较前期有一定抬升。

考虑到当前短融产品绝对收益率水平很大程度上已经反应了资金紧张的预期，因此料短融仍然具有一定的配置价值。

**短融仍具有一定配置价值**

趋紧的资金面和相对脆弱的市场情绪仍然对短端市场形成一定压力，上周短融收益率小幅上行，一年期AAA短融收益率达到4.80-85%的水平。

相对谨慎的资金面预期仍然是当前短融市场表现较弱的主要原因，从上周的资金利率水平看，虽然未出现类似6月份的大幅冲高，但依然有一定幅度的上行，绝对资金利率水平已经较高；

而市场传闻的逆回购传闻并未得到确认，央行对放松资金面的操作仍然相对犹豫，也无意释放明显的支持宽松资金面的信号，因此在情绪仍然并不稳定的市场环境下，资金利率水平可能仍然难以回到前期的相对宽松水平；

但考虑到当前短融产品的绝对收益率水平已经在很大程度上反应了上述预期，因此我们认为其仍然具有一定的配置价值。

**中票收益率震荡区间可能将较前期有一定抬升**

对于中票市场，从资金面看，在不确定性相对集中的7月份即将结束后，8月份的负面因素相对较小，但是之前已经提及，不稳定的市场情绪可能仍将使得资金利率维持高位，对市场形成一定压力；

对于基本面来说，短期内结构性微调的政策操作可能将对整体经济形成一定的托底作用，使得基本面可能有一定趋稳，而7月通胀水平可能维持相对较高水平，因此市场环境仍然并不十分有利，出现趋势性行情的概率较低；

但是毕竟当前的政策操作更多属于微调，基本面明显反弹的概率不高，在绝对收益率水平已经相对较高的前提下，再度大幅上行的可能性也相对有限，如果再次出现明显调整，则可能提供一定的投资机会，整体来看，市场收益率的震荡区间可能将较前期有一定抬升。

**城投债信用利差短期难以明显扩大**

城投债市场同样有一定调整，收益率有所上行，7年提前还本的中西部地级城投债收益率基本上达到6.40-6.50%的水平，较前一周上行10BP左右；

从近期城投债表现看，与中票市场基本保持联动走势，信用利差保持较低水平，短期来看，这一趋势可能仍将持续；

当然需要关注两方面的不利因素，其一是市场对于信用风险的担忧明显加剧，但是在政府救助预期仍然较强的前提下，短期内难以推动信用利差的明显扩大；

另一方面，审批的逐渐恢复可能带来一定的供给压力，但在市场对地方政府债务风险的疑虑仍然较高的背景下，供给量的明显反弹可能需要仍然需要一定时间。

**个券点金**

上周共有50只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1071.9亿元；

短融和超短融中，我们推荐13中粮SCP004为B2、13华电股SCP004、13五矿股SCP003、13北车SCP005、13酒钢CP002、13桂交投CP001、13川交投CP001、13津保税CP001、13津保税CP002；

中票中，我们推荐13粤温氏MTN002、13深茂业MTN002；

私募票据中，我们推荐13中电投PPN004、13西基投PPN002、13川铁投PPN001、13北建工PPN001、13首农PPN001；公司债中，我们推荐13川路桥。(完)