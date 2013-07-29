国际油市：需求疑虑打压布兰特原油跌落107美元，但美元颓势提供支撑

美国股市：开盘普跌，投资者评估银行业绩
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
“油价不会大涨或者跌至低于这些水准，布兰特原油得到Forties输油管问题的支撑，美国原油期货则因北达科他州的产量增加而承压，”Newedge Japan商品销售主管Yusuke Seta表示。“本周因有重要数据和政策会议，将是价格震荡的一周。”
消息人士表示，北海的Forties输油管因维修而每日减产约4万桶。供应紧俏支撑布兰特原油价格。
根据美国能源资料协会(EIA)，7月19日止的当周，美国原油产量创下1990年以来的最高水准。
Seta预期布兰特油价本周将在106至109美元之间交投，美国原油期货则徘徊在约105美元。
Seta表示，布兰特原油较美国原油的溢价将维持在每桶3-6美元，布兰特原油因供应问题而得到支撑力道，美国原油则因供应充沛而承压。
投资者关注本周中国公布的官方制造业数据，他们也在等候美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二开始的两日政策会议。如果美联储证实将在9月前削减其买债计划，这将引发另一波商品卖压。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为24.5万人)。 美国劳工部周四公布：美国3月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%(预估为0.0%)，2月为上升0.3%。3月 扣除食品和能源的最终需求PPI较前月持平(预估为+0.2%)，2月为上升0.3%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%
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