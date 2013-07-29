国际油市：需求疑虑打压布兰特原油跌落107美元，但美元颓势提供支撑

“油价不会大涨或者跌至低于这些水准，布兰特原油得到Forties输油管问题的支撑，美国原油期货则因北达科他州的产量增加而承压，”Newedge Japan商品销售主管Yusuke Seta表示。“本周因有重要数据和政策会议，将是价格震荡的一周。”

消息人士表示，北海的Forties输油管因维修而每日减产约4万桶。供应紧俏支撑布兰特原油价格。

根据美国能源资料协会(EIA)，7月19日止的当周，美国原油产量创下1990年以来的最高水准。

Seta预期布兰特油价本周将在106至109美元之间交投，美国原油期货则徘徊在约105美元。

Seta表示，布兰特原油较美国原油的溢价将维持在每桶3-6美元，布兰特原油因供应问题而得到支撑力道，美国原油则因供应充沛而承压。

投资者关注本周中国公布的官方制造业数据，他们也在等候美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二开始的两日政策会议。如果美联储证实将在9月前削减其买债计划，这将引发另一波商品卖压。(完)

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