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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 14:42 BJT

《台湾新债预测》财政部料将30年公债得标利率截在2.275-2.30%，寿险业指合理区间在2.50-2.60%

路透台北7月29日 - 路透周一针对六家台湾寿险业者进行调查，一致认为财政部料仍会在周二(30日)将标
售的30年期公债102/9 截标，若以上周将20年券截在2.10%，且债市处于空头格局、20年与30年券
利差料扩大至20个基点估算，预料财政部将本期30年公债的得标利率截在2.275-2.30%。 
    
    但倘若财政部顺应市场趋势，将300亿台币筹码全数发行，则上述业者认为，得标利率将会落在2.50-2.60
%。因财政部已经表示，若没有在20年券102/8截标，则得标利率将落在2.30%。      

    
   以下为交易员观点整理:  
   * 一致认为财政部必定出手截标，寿险业会在利率风险与基本配置需求间斟酌下标。
   * 美国第四季经济料优于第三季，年底前国际债市殖利率有逐步上移风险。
   * 30年与20年公债利差于空头阶段，应较多头时期的15-20点，扩大至20-25点。   
    
   以下为预测截标利率区间:     
   * 2.275-2.300%；最低预估在2.200%，最高在2.450%。    
    
   最新报价:     
   * 102/9公开发行前交易期间仅周一有成交，报2.2978%。
    
   以下为交易商对102/9期公债截标利率的预估区间:     
    
            金融机构              最低(%)               最高(%) 
           中型寿险1                2.300                  2.300
           中型寿险2                2.300                  2.300
           中型寿险3                2.400                  2.450
           大型寿险1                2.250                  2.300
           大型寿险2                2.200                  2.300
           大型寿险3                2.200                  2.250
                中值                2.275                  2.300
 (完) 
    
    参看台湾债市相关新闻，请点选 ；路透调查请点选  

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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