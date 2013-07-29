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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 14:20 BJT

东京汇市：美元/日圆触及一个月低点，在美联储会议前承压

纽约      当日     今年来    2012年
                                  最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                              
 欧元/美元                          1.3278    1.3278     +0.00     +0.64    1.3194
 美元/日圆                           97.81     98.25     -0.45    +12.76     86.74
 欧元/日圆                          129.87    130.46     -0.45    +13.46    114.46
 美元/瑞郎                          0.9281    0.9282     -0.01     +1.38    0.9155
 英镑/美元                          1.5384    1.5379     +0.03     -5.34    1.6251
 美元/加元                          1.0270    1.0280     -0.10     +3.52    0.9921
 澳元/美元                          0.9253    0.9258     -0.05    -10.97    1.0393
 新西兰元/美元                      0.8075    0.8084     -0.11     -2.51    0.8283
 澳元/日圆                          90.500    90.960     -0.51     +0.41    90.130
 新西兰元/日圆                      78.980    79.430     -0.57    -43.91   140.820
 英镑/日圆                          150.47    151.10     -0.42     +6.85    140.82
 澳元/新西兰元                      1.1457    1.1445     +0.10     -8.64    1.2540
                                                                                  
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以
 此为基准计算。
 
(完)
        
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 (编译 张若琪 审校 郑茵)
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