《交易视点》中国转债配置时机仍未到来--中信证券

路透北京7月30日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场月报认为，由于正股弱势、估值承压，转债市场缺乏趋势性上涨因素，转债市场低位埋伏价值不大，仍然建议整体低配，并需关注中小盘转债可能面临的下跌风险。

个券方面，中行/民生转债具有低吸价值，需做好中长期持有准备，国电转债也可以底仓持有。

**地方性债务审计和资金面的偏紧将对股市产生负面影响**

（1）7月28日，审计署网站信息显示，根据国务院要求，审计署将组织全国审计机关对政府性债务进行审计。对地方政府性债务的审计，中长期有利于中国经济的平稳增长，但短期内将降低政府投资增速、提高投资者要求的风险溢价。

（2）上周银行间市场资金紧张，1天/7天回购利率上升20/60bp，同时许多机构难以借到7天以内的资金，不得不以较高价格借入更长期限资金， 1个月回购日均加权利率上升至5.6%，成交量明显放大。

由于央行可能维持货币紧平衡，并且商业银行主动调整同业业务结构，借出短期资金的意愿下降，预计8月份资金可能仍将偏紧。

地方性债务审计和资金盘偏紧将继续对股市产生负面影响，A股短期仍难有趋势性上涨机会。

**基金对转债配置需求下降，转债估值将继续位于低位**

基金2013年二季报披露完毕，公募基金在二季度减持转债55亿元，债券基金的转债仓位大幅降低，显示出6月末的资金紧张、股债双杀环境下，转债是重点减持的品种之一。

当前，正股弱势、供给压力和机会成本较高将使得固定收益投资者对转债的需求难以回升，转债估值将继续位于低位。

**转债投资策略**

由于正股弱势、估值承压，转债市场缺乏趋势性上涨因素，转债市场低位埋伏价值不大，仍然建议整体低配，并需关注中小盘转债可能面临的下跌风险。

个券方面，中行/民生转债具有低吸价值，需做好中长期持有准备，国电转债也可以底仓持有。

**南山转债**

上周我们调研了南山铝业，总体来说，其转债配置价值不大。

（1）铝加工行业产能过剩的局面不会有任何改变，铝价将持续低迷。

（2）随着行业产能的扩张和竞争的加剧，南山铝业主要产品毛利率难有起色，而22万吨的轨道交通型材项目虽然已经基本建成，但其需求主要来自南北车，目前来看订单并不乐观。

（3）由于竞争加剧，公司在主要产品毛利率下降的同时，费用支出也在增加，一季度公司管理费用、销售费用较去年同期上升15%-18%，并且费用上升的趋势短期内也难以改变。

（4）今年以来国内现货市场铝价与LME铝价之间的价格倒挂扩大至约3000元/吨，售价和成本的倒挂可能将使得公司继续缩减出口规模。

（5）当前市场对其0.36-0.45元的全年业绩预期可能偏乐观，盈利存在下调风险，估值也因行业产能过剩而难以提升，预计股价仍将低迷。

（6）南山转债到期收益率4.8%，有较强安全边际，但行业产能过剩压制正股价格、转债缺乏下修空间使得转股可能性很小，南山转债更接于纯债，配置价值不大。(完)