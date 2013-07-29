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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 14:18 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元兑日圆遭遇卖压

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* 美元/日圆下跌0.41%，欧元/日圆下降0.50%，澳元/美元跌0.09%，欧元/美元持平

* 亚洲股市下挫，日股日经指数重挫3.26%，但成交量不高，中国股市沪综指下滑1.5%

* 日股下跌导致美元/日圆触及低点97.64，云区底部支撑位在97.50

* 日本政府可能延后调高消费税或甚至打折扣的担忧打压市场

* 瑞典零售销售、芝加哥联储中西部制造业指数和成屋待完成销售将于今日公布。(完)

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