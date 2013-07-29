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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 14:19 BJT

韩国股市：收跌，市场审慎观望且科技股走跌

路透首尔7月29日 - 韩国股市周一收跌0.6%，本周将有多项美国经济数据及美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议登场，投资人态度审慎。韩股上交易日曾触及六周盘中高位。

综合股价指数 收报1,899.89点。

半导体股承压，因记忆体晶片价格疑虑升温。SK Hynix 大跌4.1%，三星电子 下跌1.5%。

汽车股劲扬，受日圆最新一波升势提振。

现代汽车 上涨2%，现代摩比斯 上涨1.1%。(完)
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