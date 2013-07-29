版本:
中国
债券 | 2013年 7月 29日 星期一 14:36 BJT

欧元债市：德债期货小涨但呈区间波动，市场静待央行会议和经济数据

路透伦敦7月29日 - 德国公债期货周一在窄幅区间内小幅上扬，在本周多个央行会议及数据登场前，投资人不愿大规模押注。

欧洲央行、英国央行和美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周将召开政策会议，料将延续维持政策宽松的承诺。

德债期货 升10个跳动点至142.58，该期货在连续四周走升后，上周周线下滑。而在本周稍后包括美国就业报告等经济数据出炉前，投资人也审慎交投。

“整体而言，我们预期各央行会持温和论调，重申超宽松政策立场，”德国商业银行在研究报告中称。

“我们预期核心国家与二线国家利差将进一步缩窄，且倾向在今日策略性做多德债。”(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

东京美债 日本公债市场

中国债市 台湾债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] (编译 王冠中; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐