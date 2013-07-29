欧元债市：德债期货小涨但呈区间波动，市场静待央行会议和经济数据

路透伦敦7月29日 - 德国公债期货周一在窄幅区间内小幅上扬，在本周多个央行会议及数据登场前，投资人不愿大规模押注。

德债期货 升10个跳动点至142.58，该期货在连续四周走升后，上周周线下滑。而在本周稍后包括美国就业报告等经济数据出炉前，投资人也审慎交投。