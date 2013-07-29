欧元债市：德债期货小涨但呈区间波动，市场静待央行会议和经济数据

全球金融：债市大鳄葛罗斯警告称，股市和垃圾债等资产对增长押注过度
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
路透伦敦7月29日 - 德国公债期货周一在窄幅区间内小幅上扬，在本周多个央行会议及数据登场前，投资人不愿大规模押注。
欧洲央行、英国央行和美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周将召开政策会议，料将延续维持政策宽松的承诺。
德债期货 升10个跳动点至142.58，该期货在连续四周走升后，上周周线下滑。而在本周稍后包括美国就业报告等经济数据出炉前，投资人也审慎交投。
“整体而言，我们预期各央行会持温和论调，重申超宽松政策立场，”德国商业银行在研究报告中称。
“我们预期核心国家与二线国家利差将进一步缩窄，且倾向在今日策略性做多德债。”(完)
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利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] (编译 王冠中; 审校 李春喜)
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
路透上海4月13日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北交通 10 可续期 4/12簿记建档 5.40% 上限5.40% AAA 1.06 每5年为一个计息周期 投资集团 若不续期，第6年利率上调100bp；第11年上调200bp ------------------------------------------------------------------------------------------------ 南通通州区 10
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