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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 14:44 BJT

新兴汇市：马币受资金外流忧虑拖累跌至五周低位，韩元则走高

亚洲        当日      今年以来     2012年
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 日圆                           97.88       98.27       +0.40      -11.33       86.79
 坡元                          1.2669      1.2645       -0.19       -3.55      1.2219
 台币                          29.934      29.950       +0.05       -2.67      29.136
 韩元                         1110.85     1111.10       +0.02       -3.62     1070.60
 泰铢                           31.18       31.12       -0.19       -1.83       30.61
 菲律宾披索                     43.34       43.31       -0.06       -5.27       41.05
 印尼卢比                    10250.00    10260.00       +0.10       -6.05     9630.00
 印度卢比                       59.30       59.04       -0.44       -7.27       54.99
 马币                          3.2230      3.2080       -0.47       -5.12      3.0580
 人民币                        6.1307      6.1316       +0.01       +1.62      6.2303
 (完)
      
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 (编译 郑茵 审校 隋芬)
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