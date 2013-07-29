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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 14:50 BJT

企业结盟：俄罗斯Eurochem计划与中国钾肥制造商米高集团成立合资企业

路透莫斯科7月29日 - 俄罗斯化肥生产商Eurochem周一称，计划与中国钾肥制造商米高集团(Migao Corp) 成立一家合资企业，拓展区域发展。

Eurochem声明稿称，该合资企业预计每年可生产最多6万吨硝酸钾，以及最多20万吨不含氯化物的氮磷钾肥料。

双方计划在2013年开始兴建一座工厂，2014年投产。但Eurochem并未提供合作的具体财务细节。(完) (编译 李婷仪; 审校 隋芬)
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