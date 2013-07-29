重温稿-《台湾新债预测》财政部料将30年公债得标利率截在2.275-2.30%，寿险业指合理区间在2.50-2.60%

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透台北7月29日 - 路透周一针对六家台湾寿险业者进行调查，一致认为财政部料仍会在周二(30日)将标 售的30年期公债102/9 截标，若以上周将20年券截在2.10%，且债市处于空头格局、20年与30年券 利差料扩大至20个基点估算，预料财政部将本期30年公债的得标利率截在2.275-2.30%。 但倘若财政部顺应市场趋势，将300亿台币筹码全数发行，则上述业者认为，得标利率将会落在2.50-2.60 %。因财政部已经表示，若没有在20年券102/8截标，则得标利率将落在2.30%。 以下为交易员观点整理: * 一致认为财政部必定出手截标，寿险业会在利率风险与基本配置需求间斟酌下标。 * 美国第四季经济料优于第三季，年底前国际债市殖利率有逐步上移风险。 * 30年与20年公债利差于空头阶段，应较多头时期的15-20点，扩大至20-25点。 以下为预测截标利率区间: * 2.275-2.300%；最低预估在2.200%，最高在2.450%。 最新报价: * 102/9公开发行前交易期间仅周一有成交，报2.2978%。 以下为交易商对102/9期公债截标利率的预估区间: 金融机构 最低(%) 最高(%) 中型寿险1 2.300 2.300 中型寿险2 2.300 2.300 中型寿险3 2.400 2.450 大型寿险1 2.250 2.300 大型寿险2 2.200 2.300 大型寿险3 2.200 2.250 中值 2.275 2.300 (完) 参看台湾债市相关新闻，请点选 ；路透调查请点选 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)