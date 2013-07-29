重温稿-《台湾新债预测》财政部料将30年公债得标利率截在2.275-2.30%，寿险业指合理区间在2.50-2.60%

路透台北7月29日 - 路透周一针对六家台湾寿险业者进行调查，一致认为财政部料仍会在周二(30日)将标 售的30年期公债102/9 截标，若以上周将20年券截在2.10%，且债市处于空头格局、20年与30年券 利差料扩大至20个基点估算，预料财政部将本期30年公债的得标利率截在2.275-2.30%。 但倘若财政部顺应市场趋势，将300亿台币筹码全数发行，则上述业者认为，得标利率将会落在2.50-2.60 %。因财政部已经表示，若没有在20年券102/8截标，则得标利率将落在2.30%。 以下为交易员观点整理: * 一致认为财政部必定出手截标，寿险业会在利率风险与基本配置需求间斟酌下标。 * 美国第四季经济料优于第三季，年底前国际债市殖利率有逐步上移风险。 * 30年与20年公债利差于空头阶段，应较多头时期的15-20点，扩大至20-25点。 以下为预测截标利率区间: * 2.275-2.300%；最低预估在2.200%，最高在2.450%。 最新报价: * 102/9公开发行前交易期间仅周一有成交，报2.2978%。 以下为交易商对102/9期公债截标利率的预估区间: 金融机构 最低(%) 最高(%) 中型寿险1 2.300 2.300 中型寿险2 2.300 2.300 中型寿险3 2.400 2.450 大型寿险1 2.250 2.300 大型寿险2 2.200 2.300 大型寿险3 2.200 2.250 中值 2.275 2.300 (完) 参看台湾债市相关新闻，请点选 ；路透调查请点选 (记者 董永年; 审校 曾祥进)