中国资管：上周银行理财产品发行576款，一年期以内产品收益率上行

路透北京7月29日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（7月20日-26日）66家银行共发行了576款理财产品，发行银行数较上期报告减少8家，产品发行量增加16款。

上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共189款，市场占比为32.81%；非保本型理财产品共387款，市场占比为67.19%。

上周银行理财产品发行情况概览：

类别 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

人民币债券和货币市场类 287款 +15款 4.48% 持平

外币债券和货币市场类 9款 -5款 1.91% +27个基点

结构性理财产品 15款 持平 5.40% -125个基点

其他类理财产品 256款 +11款 ~ ~

其他类理财产品市场占比下滑至44.44%。

上周理财产品的期限和预期收益率情况：

期限 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

1个月（含）以下期 23 +6 3.56% +14个基点

1个月至3个月（含） 354 +31 4.53% +2个基点

3个月至6个月（含） 133 +4 4.72% +11个基点

6个月至1年（含） 62 -1 4.75% +1个基点

1年以上期 4 -3 5.25% -94个基点

上周44家银行共发行了287款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长为367天；预期年化收益率最低2.50%，最高为6.20%，与上期报告相比最低预期收益率上升50个基点，最高预期收益率上升20个基点。

上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：

期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益率

1个月以下 12 4.18% 3.27%

1个月至3个月 193 67.25% 4.46%

3个月至6个月 63 21.95% 4.68%

6个月至1年 18 6.27% 4.82%

1年以上 1 0.35% 4.80%

**招商银行3款结构性产品未实现最高预期收益率**

研究所监测数据显示，上周有782款产品到期，其中有199款产品公布了到期收益率，除了招商银行 有3款结构性产品到期未实现最高预期收益率外，其余公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。

上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类404款，结构类35款。其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.34%，较上期报告上升3个基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.39%，较上期报告上升21个基点。

到期收益率达到5.00%及以上的产品共有22款，所有产品为人民币产品。