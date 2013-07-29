中国资管：上周银行理财产品发行576款，一年期以内产品收益率上行

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透北京7月29日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（7月20日-26日）66家银行共发行了576款理财产品，发行银行数较上期报告减少8家，产品发行量增加16款。
上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共189款，市场占比为32.81%；非保本型理财产品共387款，市场占比为67.19%。
上周银行理财产品发行情况概览：
类别 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化
人民币债券和货币市场类 287款 +15款 4.48% 持平
外币债券和货币市场类 9款 -5款 1.91% +27个基点
结构性理财产品 15款 持平 5.40% -125个基点
其他类理财产品 256款 +11款 ~ ~
其他类理财产品市场占比下滑至44.44%。
上周理财产品的期限和预期收益率情况：
期限 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化
1个月（含）以下期 23 +6 3.56% +14个基点
1个月至3个月（含） 354 +31 4.53% +2个基点
3个月至6个月（含） 133 +4 4.72% +11个基点
6个月至1年（含） 62 -1 4.75% +1个基点
1年以上期 4 -3 5.25% -94个基点
上周44家银行共发行了287款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长为367天；预期年化收益率最低2.50%，最高为6.20%，与上期报告相比最低预期收益率上升50个基点，最高预期收益率上升20个基点。
上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：
期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益率
1个月以下 12 4.18% 3.27%
1个月至3个月 193 67.25% 4.46%
3个月至6个月 63 21.95% 4.68%
6个月至1年 18 6.27% 4.82%
1年以上 1 0.35% 4.80%
**招商银行3款结构性产品未实现最高预期收益率**
研究所监测数据显示，上周有782款产品到期，其中有199款产品公布了到期收益率，除了招商银行 有3款结构性产品到期未实现最高预期收益率外，其余公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。
上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类404款，结构类35款。其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.34%，较上期报告上升3个基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.39%，较上期报告上升21个基点。
到期收益率达到5.00%及以上的产品共有22款，所有产品为人民币产品。
到期收益率最高的产品也来自招商银行。是其在2013年4月18日发行的“焦点联动系列之汇率表现联动（澳元看跌）理财计划（104071）”，投资币种为人民币，该挂钩澳元的结构性产品到期实现了6.50%的年化收益率。（完） (整理 张胜男; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)