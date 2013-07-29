企业并购：美国学名药厂Perrigo以86亿美元收购爱尔兰同业Elan

* Perrigo以每股6.25美元现金加10.25美元股票收购

* 收购后Perrigo的实质税率将降至20%以下

路透都柏林7月29日 - 美国学名药厂商Perrigo 周一宣布同意以86亿美元收购爱尔兰同业对手Elan ，Perrigo将取得一项畅销疗法的专利费权利，以及落户爱尔兰的税负节约。

Elan上个月征求买主，在此之前Elan力克美国投资公司Royalty Pharma 的三次敌意收购。

Perrigo的收购价格为每股6.25美元现金，加上每股10.25美元股票，与周五Elan收盘价格相比，溢价幅度约10.5%。

对于像Perrigo这样能够轻松把总部迁至海外的公司而言，Elan特别具有吸引力，因为爱尔兰的企业税率仅有12.5%，远低于美国的35%。

Perrigo执行长Joe Papa表示，这项交易意味着公司的实质税率将由目前的约30%降至20%以下。Perrigo的收购资金为巴克莱及汇控提供43.5亿美元过桥贷款，再加上现金。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王冠中)