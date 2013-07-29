企业并购：美国学名药厂Perrigo以86亿美元收购爱尔兰同业Elan

美国股市：开盘普跌，投资者评估银行业绩
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
* Perrigo以每股6.25美元现金加10.25美元股票收购
* 收购后Perrigo的实质税率将降至20%以下
路透都柏林7月29日 - 美国学名药厂商Perrigo 周一宣布同意以86亿美元收购爱尔兰同业对手Elan ，Perrigo将取得一项畅销疗法的专利费权利，以及落户爱尔兰的税负节约。
Elan上个月征求买主，在此之前Elan力克美国投资公司Royalty Pharma 的三次敌意收购。
Perrigo的收购价格为每股6.25美元现金，加上每股10.25美元股票，与周五Elan收盘价格相比，溢价幅度约10.5%。
对于像Perrigo这样能够轻松把总部迁至海外的公司而言，Elan特别具有吸引力，因为爱尔兰的企业税率仅有12.5%，远低于美国的35%。
Perrigo执行长Joe Papa表示，这项交易意味着公司的实质税率将由目前的约30%降至20%以下。Perrigo的收购资金为巴克莱及汇控提供43.5亿美元过桥贷款，再加上现金。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王冠中)
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为24.5万人)。 美国劳工部周四公布：美国3月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%(预估为0.0%)，2月为上升0.3%。3月 扣除食品和能源的最终需求PPI较前月持平(预估为+0.2%)，2月为上升0.3%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%
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