中国股市：沪综指收挫1.7%，政府性债务将全面审计添基本面疑虑

美国股市：开盘普跌，投资者评估银行业绩
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透上海7月29日 - 中国股市沪综指周一收盘下挫1.7%，金融地产股领跌。分析师指出，审计署周末公布将对政府性债务进行全面审计的消息，导致市场对融资平台资金链趋紧的预期和基本面的担忧升温，拖累股指下跌。
沪综指 收报1,976.306点，跌34.544点，或1.72%。上海A股今日成交额为658亿元人民币，上周五为655亿元。
“今天的下跌还是跟地方债务审计的消息有关，未来无论债务的审计结果相比之前多还是少，估计市场短期反应都会偏负面。”东北证券分析师杜长春认为。
他并指出，中长期而言，摸清地方性债务对银行和地产都是相对利好，但目前市场首先是情绪性的负面反应。
中国政府近两年控制地方政府债务规模并化解风险的成效将受到检验。国家审计署周日称，将全面开展政府性债务审计。
沪深300指数 收跌2.16%，报2,175.970点；沪深300指数期货主力8月合约 尾盘报2,144.4点，跌2.31%，成交719,579手。(完) (发稿 徐永; 审校 林高丽)
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为24.5万人)。 美国劳工部周四公布：美国3月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%(预估为0.0%)，2月为上升0.3%。3月 扣除食品和能源的最终需求PPI较前月持平(预估为+0.2%)，2月为上升0.3%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%
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