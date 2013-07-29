欧股业绩：达能维持全年财测不变，第二季欧洲乳业部门出现改善

路透巴黎7月29日 - 法国食品企业达能(Danone)称第二季营收成长加速，因核心的欧洲乳业部门显现初步企稳迹象。该公司还维持2013年全年获利和营收展望不变。

达能称，仍力争从2014年起恢复“强劲、盈利”的内生增长。该公司已公布成本削减计划以应对南欧业务下滑。

达能第二季营收同比成长6.5%，高于分析师预估的5.7%。预估值是基于一份公司编制的分析师估算平均数。

第二季营收增速较第一季的5.6%加快。

当季占到全部营收60%的奶业部门营收增长2.6%，速度快于第一季的0.7%。

达能表示，这反映了欧洲市场稳定的早期征兆，另外俄罗斯和北美地区亦录得两位数的营收成长。

达能今年上半年营业利润同比上涨2.3%，报14.75亿欧元(19.6亿美元)，营收提高6%至110.58亿欧元。

营业利润与营收之比下降49个基点至13.34%。

汤森路透I/B/E/S调查显示，分析师平均估算营收料为110.41亿欧元，营业利润为14.80亿欧元。