欧股业绩：达能维持全年财测不变，第二季欧洲乳业部门出现改善

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透巴黎7月29日 - 法国食品企业达能(Danone)称第二季营收成长加速，因核心的欧洲乳业部门显现初步企稳迹象。该公司还维持2013年全年获利和营收展望不变。
达能称，仍力争从2014年起恢复“强劲、盈利”的内生增长。该公司已公布成本削减计划以应对南欧业务下滑。
达能第二季营收同比成长6.5%，高于分析师预估的5.7%。预估值是基于一份公司编制的分析师估算平均数。
第二季营收增速较第一季的5.6%加快。
当季占到全部营收60%的奶业部门营收增长2.6%，速度快于第一季的0.7%。
达能表示，这反映了欧洲市场稳定的早期征兆，另外俄罗斯和北美地区亦录得两位数的营收成长。
达能今年上半年营业利润同比上涨2.3%，报14.75亿欧元(19.6亿美元)，营收提高6%至110.58亿欧元。
营业利润与营收之比下降49个基点至13.34%。
汤森路透I/B/E/S调查显示，分析师平均估算营收料为110.41亿欧元，营业利润为14.80亿欧元。
对于2013年全年，达能维持营收成长至少5%的目标不变，营业利润率目标维持在下滑30到50个基点的水平。(完) (编译 洪曦; 审校 隋芬)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)