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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 15:26 BJT

东南亚股市：跟随亚洲其他市场走势下滑，泰国和印尼股市引领跌势

泰国股市 早盘下跌1.4%至1,455.59点，有350万股换手，是过去30个交易日单日均值的33%。

投资者仍对泰国股市持谨慎态度，因下月该国议会将考虑特赦等一些关键议案。

“就短期策略而言，虽然受国内政治疑虑影响，对泰国股市的偏空立场未变，但我们建议投资者把投资组合中的股票曝险维持在50%，”辉立证券在报告中称。

印尼股市 下挫1.37%至4,590.95点，创下7月15日以来最低位。上周收低1.4%，因担忧印尼卢比 走软。

菲律宾股市 下滑0.8%，评级相关憧憬带动该市场上周收高2%。(完)
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