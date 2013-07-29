中国资管：上周38款集合信托产品发行，预期收益率“倒挂”

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透北京7月29日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（7月20-26日）共有21家信托公司发行了38款集合信托产品，发行量环比减少3款，降幅为7.32%。新发行产品存在收益倒挂现象，一年和一年半期的收益率最高。
其中36款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为1.72亿元，环比降低1.15亿元，降幅为40.00%。
按平均规模测算，上周发行的信托产品总计划募集规模为65.45亿元，环比降低52.26亿元，降幅为44.39%。募集规模最大的是爱建信托发行的“佳源集团绍兴项目投资集合资金信托计划”，募集规模为5.75亿元，这是一款房地产领域组合运用类产品。
从期限上看，38款产品均公布了期限，平均期限为19.63个月，环比缩短6.53个月。
上周发行信托产品期限和收益结构如下：
期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化
12个月期 14款 9.12% +0.17个百分点
18个月期 2款 10.40% +1.20个百分点
24个月期 19款 9.88% -0.39个百分点
25个月期 2款 7.80% -2.20个百分点
36个月期 1款 10.00% +1.35个百分点
从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了17款，房地产领域产品发行了9款，基础设施领域产品发行了8款，证券投资领域产品发行了3款，其他领域产品发行了1款。
资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了18款，组合运用和权益投资类产品各发行了5款，债权投资类产品发行了4款，股权投资和证券投资类产品各发行了3款。
**成立集合信托产品29款，中融信托地产股权产品募得10亿元**
上周共有22家信托公司成立了32款集合信托产品，成立数量环比增加3款，增幅为10.34%。
其中有24款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.67亿元，环比降低0.22亿元，降幅为11.57%。按平均规模测算，上周成立的信托产品总成立规模为53.32亿元，环比降低1.32亿元，降幅2.42%。
其中，长安信托成立的“映雪雪霁3号债券投资集合资金信托计划”募集资金规模最大，达到6.00亿元，这是一款证券投资类产品。
有19款新成立产品公布了期限，平均期限为19.68个月，环比缩短6.21个月。有12款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率8.98%，环比下降0.64个百分点。
从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了9款，金融、证券投资和房地产领域产品各成立了5款，基础设施领域产品成立了2款，其他领域产品成立了6款。
从资金运用方式来看，贷款运用类产品成立了9款，权益投资类产品成立了6款，证券投资类产品成立了5款，债权投资类产品成立了4款，组合运用类产品成立了3款，股权投资类产品成立了1款，其他类产品成立了4款。（完） (整理 张胜男; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)