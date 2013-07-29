中国资管：上周38款集合信托产品发行，预期收益率“倒挂”

路透北京7月29日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（7月20-26日）共有21家信托公司发行了38款集合信托产品，发行量环比减少3款，降幅为7.32%。新发行产品存在收益倒挂现象，一年和一年半期的收益率最高。

其中36款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为1.72亿元，环比降低1.15亿元，降幅为40.00%。

按平均规模测算，上周发行的信托产品总计划募集规模为65.45亿元，环比降低52.26亿元，降幅为44.39%。募集规模最大的是爱建信托发行的“佳源集团绍兴项目投资集合资金信托计划”，募集规模为5.75亿元，这是一款房地产领域组合运用类产品。

从期限上看，38款产品均公布了期限，平均期限为19.63个月，环比缩短6.53个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 14款 9.12% +0.17个百分点

18个月期 2款 10.40% +1.20个百分点

24个月期 19款 9.88% -0.39个百分点

25个月期 2款 7.80% -2.20个百分点

36个月期 1款 10.00% +1.35个百分点

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了17款，房地产领域产品发行了9款，基础设施领域产品发行了8款，证券投资领域产品发行了3款，其他领域产品发行了1款。

资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了18款，组合运用和权益投资类产品各发行了5款，债权投资类产品发行了4款，股权投资和证券投资类产品各发行了3款。

**成立集合信托产品29款，中融信托地产股权产品募得10亿元**

上周共有22家信托公司成立了32款集合信托产品，成立数量环比增加3款，增幅为10.34%。

其中有24款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.67亿元，环比降低0.22亿元，降幅为11.57%。按平均规模测算，上周成立的信托产品总成立规模为53.32亿元，环比降低1.32亿元，降幅2.42%。

其中，长安信托成立的“映雪雪霁3号债券投资集合资金信托计划”募集资金规模最大，达到6.00亿元，这是一款证券投资类产品。

有19款新成立产品公布了期限，平均期限为19.68个月，环比缩短6.21个月。有12款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率8.98%，环比下降0.64个百分点。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了9款，金融、证券投资和房地产领域产品各成立了5款，基础设施领域产品成立了2款，其他领域产品成立了6款。