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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 15:22 BJT

中国期市：沪铜大跌逾2%至近三周低位，政策期望不见兑现令反弹受阻

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1311     49,100     -2.27      365,528 
         黄金(au)     1312     263.30     -0.79      154,216 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,637     -0.93    1,321,388 
         橡胶 (ru)    1401     17,615     -3.90      179,464 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,155     -0.41    1,758,682 
         豆油 (y)     1401      6,990     -0.57      712,372 
         焦炭 (j)     1401      1,451     -1.56      210,868 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      4,869     -0.33      534,772 
         棉花 (cf)    1401     19,705     -0.98       81,786 
 中金所  沪深300(if)  1308    2,163.6     -1.45       61,406 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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