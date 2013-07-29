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货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 16:54 BJT

香港股市：收低0.5%，中国工业企业利润数据不佳令投资者持观望态度

路透香港7月29日 - 香港股市周一收低，中资金融类股和建筑材料类股带来压力，因疲弱的中国规模以上工业企业数据公布后，有关中国经济放缓的担忧挥之不去，让投资者保持旁观。

恒生指数 下滑0.5%，报21,850.15点，但仍接近七周高位。恒生国企指数 下跌1.2%至一周低位。

港股成交值为54亿美元，为今年第二低水准，且较过去20个交易日的均值低23%左右。(完)
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