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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 15:49 BJT

全球金市：金价继连涨三周后下滑，美联储政策会议备受关注

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1323.96 -9.33 -0.70 -20.94

现货银 19.71 -0.24 -1.20 -34.91

现货铂金 1425.00 0.00 +0.00 -7.17

现货钯金 720.97 -2.03 -0.28 4.19

COMEX期金 1323.90 2.40 +0.18 -21.00 17365

COMEX期银 19.72 -0.06 -0.28 -34.95 4914

汇率

欧元/美元 1.3267

美元/日圆 97.99

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼; 审校 石冠兰/蔡美珍)
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