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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 15:48 BJT

金属期市：伦敦期铜下跌及三周低点，受中国需求前景疲软打击

0701GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6845.50 -16.50 -0.24 -13.69

上海期铜 49100 -1140 -2.27 -15.24

COMEX期铜 3.10 -0.01 -0.21 -15.15

LME期铝 1798.00 3.50 +0.20 -13.27

上海期铝 14255 -100 -0.70 -9.03

LME期锌 1852.00 -3.00 -0.16 -10.96

上海期锌 14525 -110 -0.75 -9.53

LME期镍 13837.00 -13.00 -0.09 -18.89

LME期铅 2050.50 0.50 +0.02 -12.00

上海期铅 13900.00 -75.00 -0.54 -13.40

LME期锡 19310.00 -140.00 -0.72 -17.48

LME/上海套利价差^ -234 注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份 ^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/李婷仪 审校 石冠兰/隋芬/艾茂林)
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