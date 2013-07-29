金属期市：伦敦期铜下跌及三周低点，受中国需求前景疲软打击

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
0701GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 6845.50 -16.50 -0.24 -13.69
上海期铜 49100 -1140 -2.27 -15.24
COMEX期铜 3.10 -0.01 -0.21 -15.15
LME期铝 1798.00 3.50 +0.20 -13.27
上海期铝 14255 -100 -0.70 -9.03
LME期锌 1852.00 -3.00 -0.16 -10.96
上海期锌 14525 -110 -0.75 -9.53
LME期镍 13837.00 -13.00 -0.09 -18.89
LME期铅 2050.50 0.50 +0.02 -12.00
上海期铅 13900.00 -75.00 -0.54 -13.40
LME期锡 19310.00 -140.00 -0.72 -17.48
LME/上海套利价差^ -234 注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份 ^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/李婷仪 审校 石冠兰/隋芬/艾茂林)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)