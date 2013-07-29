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货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--7月29日

路透伦敦7月29日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
  品种     最新库存         变动
   铜       618,775       -2,400
   锡        14,545         持平
   铅       198,350         +100
   锌     1,055,125       +4,100
   铝     5,476,175       -7,000
   镍       200,280         +702
 铝合金      66,960         持平
 NASAAC     115,100          -20
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品   库存数据      库存分布              品种    库存数据        库存分布
 种                                                               
 铜   MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>        铅    MPB-STOCKS        <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>        锡    MSN-STOCKS        <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金    MAA-STOCKS        <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA    MNA-STOCKS        <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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