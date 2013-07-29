敬告客户:汤森路透中国固定收益市场展望2013年上半年获奖机构--PDF版本****

亲爱的客户,您好:

全球金融危机本质上是债务危机，展现出债务世界的动荡性和巨大冲击力，深入认识和管理债务愈发重要。而中国正在经历债务迅速扩张的现实，尤其是住户及非金融企业债务规模已占到GDP的2倍左右，并不断膨胀。

汤森路透秉承160多年来为投资者提供专业金融服务的优良传统，精心筹划，2012年正式推出中国固定收益市场展望，通过定量刻画中国固定收益市场的动态变化，致力于发现债务的规律和价值，以助投资者在债务世界中更好地生存和发展。

展望创办一年半来，已赢得44家中国一流金融机构鼎力支持，成绩斐然，对2013上半年中国存款基准利率等政策利率的展望具有前瞻性，并较好地把握了债市动态变化趋势，成为中国固定收益市场交易与投资的重要参考基础。

为此，汤森路透中国固定收益市场展望小组对参与机构2013年上半年预测结果进行评选和排名，以表彰他们对中国固定收益市场变化趋势作出的深邃洞察和卓越贡献。

汤森路透中国固定收益市场展望之2013年上半年获奖机构名单

综合奖 第一名 中国工商银行

第二名 宁波银行

第三名 张家口银行

单项奖 政策及资金水平最佳预测奖 光大银行

利率债最佳预测奖 威海市商业银行

信用债最佳预测奖 长江证券

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