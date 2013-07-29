敬告客户:汤森路透中国固定收益市场展望2013年上半年获奖机构--PDF版本****

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
亲爱的客户,您好:
全球金融危机本质上是债务危机，展现出债务世界的动荡性和巨大冲击力，深入认识和管理债务愈发重要。而中国正在经历债务迅速扩张的现实，尤其是住户及非金融企业债务规模已占到GDP的2倍左右，并不断膨胀。
汤森路透秉承160多年来为投资者提供专业金融服务的优良传统，精心筹划，2012年正式推出中国固定收益市场展望，通过定量刻画中国固定收益市场的动态变化，致力于发现债务的规律和价值，以助投资者在债务世界中更好地生存和发展。
展望创办一年半来，已赢得44家中国一流金融机构鼎力支持，成绩斐然，对2013上半年中国存款基准利率等政策利率的展望具有前瞻性，并较好地把握了债市动态变化趋势，成为中国固定收益市场交易与投资的重要参考基础。
为此，汤森路透中国固定收益市场展望小组对参与机构2013年上半年预测结果进行评选和排名，以表彰他们对中国固定收益市场变化趋势作出的深邃洞察和卓越贡献。
汤森路透中国固定收益市场展望之2013年上半年获奖机构名单
综合奖 第一名 中国工商银行
第二名 宁波银行
第三名 张家口银行
单项奖 政策及资金水平最佳预测奖 光大银行
利率债最佳预测奖 威海市商业银行
信用债最佳预测奖 长江证券
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路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)