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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 15:38 BJT

日股业绩：三井住友金融首季净利增逾一倍，因日股上涨惠及证券组合投资

路透东京7月29日 - 三井住友金融集团 周一表示，4-6月当季净利增长逾一倍，因日股劲扬推高该行大规模证券组合的市值。

该集团，财年第一季净利为2,883.3亿日圆(29亿美元)，高于去年同期的1,178.4亿日圆。表示

三井住友金融集团维持全年净利预估在5,800亿日圆不变。较去年下降27%，且低于汤森路透调查17位分析师的平均预估6,265亿日圆。

得益于对日本首相安倍晋三经济刺激政策的预期，日本股市上涨。6月份日经指数 收在13,000点上方，去年同期在9,000点左右。由于持有大规模股票仓位，日资银行获利亦受到市场波动影响。(完) (编译 洪曦; 审校 隋芬)
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