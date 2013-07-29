表格：外资在韩国股市买超736亿韩元，为连续第六日买超

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透首尔7月29日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超736亿韩元，连续六个交易日买超，期间累计买超9,735亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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7月29日 73.6 -130.2 53.4
7月26日 210.0 -111.4 -96.9
7月25日 158.3 73.4 -78.6
7月24日 188.8 17.8 -202.3
7月23日 320.8 30.4 -332.2
7月22日 22.0 143.9 -151.6
7月19日 -109.5 70.0 24.2
7月18日 -109.3 -3.8 115.2
7月17日 133.9 230.1 -357.2
7月16日 30.4 -103.2 69.4
7月15日 111.8 -39.2 -62.8
7月12日 143.0 -149.9 5.7
7月11日 292.0 283.5 -573.6
7月10日 -38.5 3.8 39.7
7月 9日 -88.7 140.1 -55.3
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本月以来 692.6 358.9 -1,046.2
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今年以来 -9,329.0 8,801.6 1,057.8
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(完)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)