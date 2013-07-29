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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 15:33 BJT

表格：外资在韩国股市买超736亿韩元，为连续第六日买超

路透首尔7月29日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超736亿韩元，连续六个交易日买超，期间累计买超9,735亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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7月29日 73.6 -130.2 53.4

7月26日 210.0 -111.4 -96.9

7月25日 158.3 73.4 -78.6

7月24日 188.8 17.8 -202.3

7月23日 320.8 30.4 -332.2

7月22日 22.0 143.9 -151.6

7月19日 -109.5 70.0 24.2

7月18日 -109.3 -3.8 115.2

7月17日 133.9 230.1 -357.2

7月16日 30.4 -103.2 69.4

7月15日 111.8 -39.2 -62.8

7月12日 143.0 -149.9 5.7

7月11日 292.0 283.5 -573.6

7月10日 -38.5 3.8 39.7

7月 9日 -88.7 140.1 -55.3

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本月以来 692.6 358.9 -1,046.2

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今年以来 -9,329.0 8,801.6 1,057.8

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(完)
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