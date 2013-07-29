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货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 16:04 BJT

全球贵金属：印度7月黄金进口量上扬--财长

路透新德里7月29日 - 印度财政部长齐丹巴南周一表示，印度7月黄金进口量高于6月时的31.5吨。

齐丹巴南表示，抑制黄金进口措施在6月产生效果，但7月进口仍上扬，齐丹巴南并未提供7月黄金进口量或金额细节。(完) (编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)
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