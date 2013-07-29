《美国金融分析》摩根大通退出实货商品，“华尔街炼油商”下一步会如何？

路透纽约7月29日 - 随着摩根大通 准备退出大宗商品实货交易，各方焦点转向高盛 及摩根士丹利 ，过去30年来，这两家银行主宰了华尔街业者在自然资源供应链的参与。

高盛与摩根士丹利因为在大宗商品金融商品及实货交易的过人功力，20年前赢得了“华尔街炼油商(Wall Street Refiners)”的美誉。

但是从2012年以来，摩根士丹利便打算卖掉大宗商品部门，高盛也已采取多项行动，缩减实货商品交易业务。

根据美国信息自由法，路透取得两家银行与美国联邦储备理事会(美联储/FED)的公文往来，内容显示两家银行都在讨论要将商业银行正常范围以外的业务活动予以合规或处份。

高盛至少从3月开始就在研究出售旗下金属仓储公司Metro International，但高盛也公开重申继续经营旗下J. Aron大宗商品事业，这也是高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)开展职业生涯的起点。

摩根士丹利从去年夏季就打算可能把大宗商品部门独立分家或出售，但没有什么结果。最近的动向显示，摩根士丹利或许设法重新聚焦旗下庞大的实货石油交易部门，退出澳洲电力市场之类的次要市场。

问题之一在于，他们是否能够决定自己的命运？美联储决定全面检视华尔街业者在实货大宗商品市场的角色，是否会导致由监管机构为业者作出决定？

华尔街业者的大宗商品交易，在过去10天遭到前所未见的严密检视，参议院一场听证会质疑是否应该允许银行业者拥有油管、仓库及其他商用资产。

美国监管机构及司法部已经对银行及其他大型商品贸易商的金属仓储业务展开初步调查，铝罐厂商指控这些业者推高铝价。

虽然摩根大通提到日益增加的监管压力是他们决定退出实货大宗商品交易的原因之一，但是否受到银行界与美联储之间讨论的影响尚不清楚。

一位知情人士周五表示，摩根大通认定大宗商品利润过低，不值得冒这样的监管和信誉风险。

摩根大通经历了一系列代价不菲的交易和监管困扰，其中包括被指操纵电力市场而可能花费4.1亿美元和解费，此后执行长迪蒙一直试图让该银行重回正轨。

“我觉得不是因为某一件事，而是许多事情的积累作用，最后促使(摩根大通)作出这样的决定，”休斯顿大学教授Craig Pirrong表示。他亦是一位大宗商品市场专家。

“存在法律和信誉风险，而且美联储即便不打算取消这类交易，也可能加以限制，再加上银行业面临的资本压力日渐增大，特别是这一行业的政治敏感度也不断升温。而在摩根大通的结构体系当中，大宗商品业务的规模和获利也不值得惹上这些麻烦。”

**美联储信件**

高盛和摩根士丹利也许有一个地方要比摩根大通强，他们在实货大宗商品交易的运作方面有较长历史，同时所受到的银行监管也没有那么严，在持有仓库、管线和储油罐等其它商业银行不允许持有的资产问题上，可以享受特殊优待。

“我认为，就算是美联储迫使摩根大通剥离业务，其对摩根大通持有实货资产所抱有的态度，也不见得就与高盛和摩根士丹利一定有关，”北卡罗来纳大学法学副教授Saule Omarova上周在美国参议院金融委员会听证会上这样说道。

不过，有迹象显示，当高盛和摩根士丹利业务活动必须符合银行控股公司法案要求的五年宽限期还有两个月就要到期时，美联储还是对自己的立场给予了检讨。

路透了解到，美联储2012年致高盛的律师信中称，“特别是，高盛继续从事大宗商品相关交易活动，并间接掌握委员会未批准的非不动产投资。”

这封日期为2012年9月19日的信函表示，美联储同意多给高盛一年的时间，因该行已“对未获允许的活动采取善意努力，以求符合规定”，并已“采取措施调整或剥离商品相关活动和其非房地产投资”。

被问到美联储是指什么资产或活动时，一名高盛发言人士拒绝评论。

目前并不清楚美联储指的是否是Metro International，高盛在金融危机期间转型为商业银行两年后买下Metro International，目前正打算出售。

高盛已处理掉2008年曾拥有的许多实货交易资产。去年高盛将电厂事业Cogentrix卖给私募股权投资公司凯雷投资集团(Carlyle Group)。据呈报美国联邦能源监管委员会的监管文件，此后其美国电力销售下降，不及2005年巅峰时的六分之一。

高盛或选择专注大宗商品衍生品和其他产品的金融交易，这是它的强项之一。和1990年代相比，高盛在全球原油市场的重要性大幅下降。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，去年高盛日进口5,000桶原油至美国，主要是供加州一座小型沥青炼厂使用。摩根大通进口量则达到它的50倍，每日约25万桶。

消息人士称，尽管高盛在买下Metro后，于2010年积极经营一个金属交易小组，但与嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)和托克(Trafigura)等大型商业商品公司仍很难竞争。今年稍早，Scott Evans和David Freeland这两位资深金属交易员离开高盛。

天然气是个例外，高盛在这个领域的地位原先并不重要，但自2010年买下Nexen天然气交易业务后，已跻身北美10大实货天然气交易商之列。

纽约Sanford Bernstein & Co分析师暨摩根士丹利前财务主管Brad Hintz表示，监管压力或导致其他银行最后也步上摩根大通的后尘。

“大宗商品期货业务可能将移转至融资和风险管理核心，银行在实货市场的活跃性将降低，”Hintz称。

“用大宗商品市场的行话来讲，华尔街将成为‘纸货’交易商。”

对摩根士丹利来说，情况可能更为复杂。

与其它银行比起来，它在实货石油交易方面涉足更深。该行收购了终端和仓储公司TransMontaigne，经福布斯杂志估算，这是全美第17大私有企业，去年营收超过140亿美元。

根据美国信息自由法，路透亦从美联储获得相关文件，关乎摩根士丹利向美联储提出的再放宽一年时间的申请。文件包括了存在大量删节的八页内容以及10份附件。但尚不清楚摩根士丹利是否有任何实物大宗商品资产避开了公众视野。

周末无法联系到该公司发言人回答，与美联储通信中被涂黑的是哪些不合规资产，以及之后是否有哪些资产被要求进行合规处理或被剥离。

外界所知的是，尽管存在这些监管的不确定性，但TransMontaigne仍在推进其规模最大的实物资产投资之一，即收购休士顿附近一座价值4.85亿美元油库的42.5%股权。

就在两周前，摩根士丹利甚至进一步拉进了与TransMontaigne之间的关系，文件显示其无限期延长了与该公司大部分的油库租赁。

银行业在实货商品交易方面承受的压力越来越大，而摩根士丹利是目前为止最容易受到影响的银行。

**PHIBRO的先例**

关于摩根大通的大宗商品部门，还不清楚未来几个月局势会如何发展。Blythe Masters，这位华尔街上最有权势的女性之一将继续负责和监督出售事宜，但摩根士丹利的经验表明，这个过程可能不会一蹴而就。

虽然摩根大通已卖掉过半的电子交易合约，但仍有大量实货交易和资产，包括与美国两家大型炼油商的长期供销协议，此外其旗下的金属仓储公司Henry Bath在全球超过70个地点拥有仓库。

在这个已经拥挤的市场中，还有谁会买下这些资产？

“我猜银行不会出手。那只剩下实货交易公司，以及像Castleton和Freepoint这些新成立的交易商了，”一西方交易公司驻新加坡的交易员表示。

但还有一个可能的替代选项。

1998年花旗集团在一份新闻稿中称，正在评估其实货能源部门Phibro的“战略替代方案”，包括可能将其出售--内容与摩根大通周五的新闻稿相似。

花旗银行是在1998年与Travelers Group合并时吞下了能源交易商Phibro。但鉴于其交易往来的是实货储油槽和天然气输送管道，银行监管当局并未自动核准花旗运作其业务。

五年过后，Phibro仍是花旗集团的一份子，美联储也批准了该行在实货市场进行大宗商品交易--这项堪称划时代的决定，美联储称如今正在重新评估。当时的批准打开了一扇大门，几乎所有华尔街商业银行在接下来的五年中陆续获准交易实货商品。

后来，花旗集团在金融危机中接受政府纾困的时候，竟要支付明星石油交易员Andy Hall超过1亿美元的奖金，这触犯了众怒。最后Phibro在2008年被售予西方石油(Occidental)。

大宗商品专家兼教授Pirrong说，即使银行业真的退出实货商品交易业务，也可能由别的“金融”机构取代，比如说私募股权集团或对冲基金。

“金融与大宗商品本质上就是交织在一起，未来也将是如此，”Pirrong说。