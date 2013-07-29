《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月29日

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *五矿股份 400 20 9 7/30簿记建档 中国银行 AAA 8/1 8/2 农业银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *华泰证券 123 30 3 8/1招标 中国银行 AAA 8/2 8/5 农业银行等 ======================================================================================== *鞍钢股份 60 30 9 8/1簿记建档 建设银行 AAA 8/2 8/5 ======================================================================================== *福建交通 10 5 12 8/1簿记建档 兴业银行 AA 8/2 8/5 运输集团 中信银行 ======================================================================================== *万达集团 18.5 5 12 8/1-8/2簿记建档 建设银行 AA- 8/5 8/6 ======================================================================================== 天津中环电子 18 2 12 *8/5簿记建档 渤海银行 AA *8/6 *8/7 信息集团 建设银行 ======================================================================================== 江苏阳光集团 30 10 12 7/30-31簿记建档 北京银行 AA 8/1 8/2 中信证券 ======================================================================================== 广西交通 30 15 12 7/31簿记建档 国开行 AA+ 8/2 8/5 投资集团 浦发银行 ======================================================================================== 酒泉钢铁 55 45 12 7/31簿记建档 中国银行 AA+ 8/2 8/5 (集团) 建设银行 ======================================================================================== 深圳能源 40 20 12 7/31-8/1簿记建档 工商银行 AAA 8/2 8/5 招商银行 ======================================================================================== 瑞泰科技 3 2 12 7/31-8/1簿记建档 北京银行 A+ 8/2 8/5 ======================================================================================== 山东垦利 10 3 12 7/31-8/1簿记建档 北京银行 AA- 8/2 8/5 石化集团 ======================================================================================== 天津保税区 60 30 12 8/1簿记建档 渤海银行 AA+ 8/2 8/5 投资控股集团 民生银行 ======================================================================================== 天津保税区 33 16.5 12 8/1簿记建档 平安银行 AA+ 8/2 8/5 投资控股集团 中信证券 ======================================================================================== 四川省交通 100 8 12 8/1簿记建档 建设银行 AA+ 8/2 8/5 投资集团 中国银行 ======================================================================================== 江苏建工集团 4.7 2.5 12 8/2簿记建档 交通银行 AA- 8/5 8/6 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *阜新矿业集团 17 5 5 8/1簿记建档 民生银行 AA+ 8/2 8/5 兴业银行 ======================================================================================== 天津自来水 15 5 3 7/30簿记建档 浙商银行 AA 7/31 8/1 集团 ======================================================================================== 丽江旅游 3.4 0.9 5 7/30簿记建档 招商银行 AA 7/31 8/1 ======================================================================================== 国能生物 8 4 3 8/1簿记建档 兴业银行 AA 8/2 8/5 发电集团 ======================================================================================== 太原龙城 30 15 7 8/2簿记建档 兴业银行 AA+ 8/5 8/6 发展投资 ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增。(完) (整理 曹巍浩； 审校 李宏薇)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)