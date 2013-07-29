中国金融：6月末小额贷款公司贷款余额7,043亿元，同比增逾四成--央行

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透北京7月29日 - 中国央行周一表示，截至2013年6月末，全国共有小额贷款公司7,086家，贷款余额7,043.39亿元人民币，上半年新增贷款1,121亿元。对照去年同期数据，公司数量增加34.5%，贷款余额增加44%。
央行网站的统计表显示，小贷公司从业人员数为8.26万人，实收资本为6,252.10亿元。
其中江苏省529家公司，上半年贷款余额1,090.68亿元高举榜首；其次是浙江省，贷款余额818.82亿元。
而根据此前央行数据，2013年1-6月社会融资规模为10.15万亿元人民币，比上年同期多2.38万亿元。其中，新增人民币贷款5.08万亿元，同比多增2,217亿元。
今年稍早，中国银行业协会专职副会长杨再平表示,银行做的理财和非银行机构做的信托不属于影子银行,中国的影子银行应包括小贷、典当、担保、民间借贷等,不能将影子银行与非法或不正当金融活动划等号而完全否定.多数影子银行,不管是作为金融不发达产物的若干中国式影子银行,还是欧美创新型影子银行,其存在是合理的、必要的、积极的,因而应该容忍、允许,甚至鼓励. (完)
欲了解详情，请点选中国人民银行网站(here#) (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)