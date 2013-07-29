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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 15:50 BJT

中国金融：6月末小额贷款公司贷款余额7,043亿元，同比增逾四成--央行

路透北京7月29日 - 中国央行周一表示，截至2013年6月末，全国共有小额贷款公司7,086家，贷款余额7,043.39亿元人民币，上半年新增贷款1,121亿元。对照去年同期数据，公司数量增加34.5%，贷款余额增加44%。

央行网站的统计表显示，小贷公司从业人员数为8.26万人，实收资本为6,252.10亿元。

其中江苏省529家公司，上半年贷款余额1,090.68亿元高举榜首；其次是浙江省，贷款余额818.82亿元。

而根据此前央行数据，2013年1-6月社会融资规模为10.15万亿元人民币，比上年同期多2.38万亿元。其中，新增人民币贷款5.08万亿元，同比多增2,217亿元。

今年稍早，中国银行业协会专职副会长杨再平表示,银行做的理财和非银行机构做的信托不属于影子银行,中国的影子银行应包括小贷、典当、担保、民间借贷等,不能将影子银行与非法或不正当金融活动划等号而完全否定.多数影子银行,不管是作为金融不发达产物的若干中国式影子银行,还是欧美创新型影子银行,其存在是合理的、必要的、积极的,因而应该容忍、允许,甚至鼓励. (完)

欲了解详情，请点选中国人民银行网站(here#) (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)
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