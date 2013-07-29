中国金融：6月末小额贷款公司贷款余额7,043亿元，同比增逾四成--央行

今年稍早，中国银行业协会专职副会长杨再平表示,银行做的理财和非银行机构做的信托不属于影子银行,中国的影子银行应包括小贷、典当、担保、民间借贷等,不能将影子银行与非法或不正当金融活动划等号而完全否定.多数影子银行,不管是作为金融不发达产物的若干中国式影子银行,还是欧美创新型影子银行,其存在是合理的、必要的、积极的,因而应该容忍、允许,甚至鼓励. (完)