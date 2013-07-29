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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 15:50 BJT

韩国债市：公债价格上涨但成交清淡，投资者关注国内外经济数据

路透首尔7月29日 - 韩国公债价格周一上涨，但成交清淡，因市场人士等待国内和国外数据，以取得经济活动是否在升温的线索。

韩国数据方面，投资者将密切关注定于周四公布的7月贸易数据和通胀数据。

本周稍晚，美国、欧洲国家以及中国将公布制造业指数，中国尤其受关注，因其经济成长显示出进一步放缓的迹象。

周一韩国10年期公债收益率 跌5个基点至3.46%，9月三年期公债期货 收高0.14点，报105.63。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货* 105.53 105.49

10年期公债收益率 3.46% 3.51%

五年期公债收益率 3.17% 3.21%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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