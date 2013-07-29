《中国新债预测》国开增发福娃债定位接近二级，中短端需求或相对较好

* 招标品种: 国开行第27-28期固息债第三次增发/29-31期第二次增发

* 期限及金额：一、三、五、七、10年期发行上限各为60亿

* 招标时间: 周二(30日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商）

* 预测区间: 4.20%-4.28%；4.15%-4.25%；4.23%-4.38%；4.30%-4.40%；4.33%-4.45%

* 预测均值: 4.23%；4.22%；4.30%；4.35%；4.37%

路透上海7月29日 - 中国国家开发银行 周二将增发第27-31期固息债(市场俗称“福娃债”)。路透调查显示，上周后半周二级市场虽在交易盘带动下有所回暖，有助新债需求复苏，但资金偏紧局面尚无改善，明日新债定位料与二级偏离不远。

业内人士认为，近期新债招标中，中短债表现好于长债，表明在收益率曲线仍维持平坦化的局面下，机构更为看好中短债的配置价值，明日国开一年和三年新债的需求可能相对较好。

“感觉现在短的比长的能好点儿，”华东一银行交易员称。

上海一银行交易员亦谈到，资金越紧张，可能更是介入短债的好时机，在资金允许的情况下，当前收益率还是很有吸引力的。

北京一银行分析师则谈到，最近债市收益率上涨较快，短期出现了一定的交易性机会，新债需求也会有所恢复，不过市场的偏弱势环境尚未出现根本性变化，“这周没有国债供应，明天（国开行新债）需求应该还可以。”

国开行上周二首次混合增发两期固息债和两期Shibor基准浮息债。其中一年和五年期固息品种，中标收益率低于预期。

银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为4.2498%、4.2562%、4.3454%、4.3643%和4.4096%。

银行间资金市场周一主要回购利率 普涨，其中七天和14天期品种加权利率涨幅均超过60个基点(bp)。交易员称，央行公开市场持续零操作未显有任何扶助流动性意愿，令机构对资金预期依旧谨慎，而跨月资金供给明显不足，推动七天加权回购攀向月内高点。

本次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期、七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、浮息债四债联发(F4)，以及固息浮息同时混合增发。

上述增发债的具体条款如下：

第27-31期增发债

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发行总量 至多300亿元，每个品种上限60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 7月30日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年：多重价格(美国式)招标方式

缴款日/起息日 8月2日/7月18日

分销期 7月31日-8月2日

上市日 一年：8月6日；

三年、五年、七年和10年：8月8日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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