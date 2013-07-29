中国债市：资金依旧紧张利率互换小幅上行，关注明日公开市场操作

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透北京7月29日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一小幅上行，因资金面依旧偏紧，且货币市场七天期回购利率明显走高。交易员认为，目前暂对IRS短线走势缺乏方向感，所以市场观望气氛稍重，将先关注明日央行公开市场操作情况。
中国银行间资金市场周一主要回购利率 普涨，其中七天和14天期品种加权利率涨幅均超过60个基点(bp)。交易员称，央行公开市场持续零操作未显有任何扶助流动性意愿，令机构对资金预期依旧谨慎，而跨月资金供给明显不足，推动七天加权回购攀向月内高点。
上海一券商交易员称，今天交投不是很活跃，早盘因为资金紧张，短的上来一点，下午长端有增陡的态势。
“对于IRS会怎么走还看不清，市场也在观望资金什么时候得到缓解，央行的态度到底是怎么样的。先看看明日公开市场操作吧。但我估计还是不会重启的。”他并称。
中国广发银行发布最新银行间市场周报认为，IRS利率由于fixing波动受限，预计会保持在当前位置震荡，可以择机支付长端固定利率。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月央票需求，同时亦可上报正/逆回购需求，其中逆回购期限包括七天和14天，正回购为28天期。此前五周的情况是，即使央行允许上报各种需求，但最后都询而未发。
据路透计算，本周公开市场将有850亿元央票到期，无正回购到期。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周一 4.2470/4.3560 4.0380/4.1260 4.0360/4.1260 4.0780/4.1720 4.1038/4.3388
上周五 4.1000/4.2000 4.0125/4.1050 4.0200/4.1175 4.0600/4.1600 4.0780/4.3440
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变化 +0.1470/+0.1560 +0.0255/+0.0210 +0.0160/+0.0085 +0.0180/+0.0120 +0.0258/-0.0052
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,181.2亿元，较5月的2,392.81亿元增逾三成。(完) (发稿 康熙泽; 审校 曾祥进)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)