中国债市：资金依旧紧张利率互换小幅上行，关注明日公开市场操作

路透北京7月29日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一小幅上行，因资金面依旧偏紧，且货币市场七天期回购利率明显走高。交易员认为，目前暂对IRS短线走势缺乏方向感，所以市场观望气氛稍重，将先关注明日央行公开市场操作情况。

中国银行间资金市场周一主要回购利率 普涨，其中七天和14天期品种加权利率涨幅均超过60个基点(bp)。交易员称，央行公开市场持续零操作未显有任何扶助流动性意愿，令机构对资金预期依旧谨慎，而跨月资金供给明显不足，推动七天加权回购攀向月内高点。

上海一券商交易员称，今天交投不是很活跃，早盘因为资金紧张，短的上来一点，下午长端有增陡的态势。

“对于IRS会怎么走还看不清，市场也在观望资金什么时候得到缓解，央行的态度到底是怎么样的。先看看明日公开市场操作吧。但我估计还是不会重启的。”他并称。

中国广发银行发布最新银行间市场周报认为，IRS利率由于fixing波动受限，预计会保持在当前位置震荡，可以择机支付长端固定利率。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月央票需求，同时亦可上报正/逆回购需求，其中逆回购期限包括七天和14天，正回购为28天期。此前五周的情况是，即使央行允许上报各种需求，但最后都询而未发。

据路透计算，本周公开市场将有850亿元央票到期，无正回购到期。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 4.2470/4.3560 4.0380/4.1260 4.0360/4.1260 4.0780/4.1720 4.1038/4.3388

上周五 4.1000/4.2000 4.0125/4.1050 4.0200/4.1175 4.0600/4.1600 4.0780/4.3440

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变化 +0.1470/+0.1560 +0.0255/+0.0210 +0.0160/+0.0085 +0.0180/+0.0120 +0.0258/-0.0052

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。