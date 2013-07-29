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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 16:14 BJT

背景资料：台湾新任金管会主委曾铭宗小档案

路透台北7月29日 - 台湾行政院周一宣布新一波内阁人事异动，金管会主委由现任财政部次长曾铭宗接任。

以下为曾铭宗的背景资料：

现职：财政部政务次长兼台湾金控和台湾银行董事长

学历：台北大学企业管理研究所博士

经历：合作金库银行副总、合作金库银行总经理、金管会综合规划处副处长、金管会银行局副局长、金管会主任秘书、金管会检查局局长、财政部常务次长兼国安基金执行秘书

曾铭宗在财政部次长兼任国安基金执行秘书期间，执行股市护盘工作，不仅达成稳定股市目标，且获利高达337亿台币。行政院表示，曾铭宗是难得的〞财金双栖〞专才，对未来金融业务的推广大有助益。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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