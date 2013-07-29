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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 16:26 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶挫跌至近两周低点，因担心中国需求

东京期胶盘中一度下跌11.3日圆，或4.5%，触及日内低点每公斤240.2日圆，为7月17日迄今低位。

“有关中国需求下降的担忧给市场造成压力，并迫使投资者出脱合约以规避风险。”一位驻曼谷的经纪商称。

中国政府近两年控制地方政府债务规模并化解风险的成效将受到检验。国家审计署周日称，将全面开展政府性债务审计。 。此举突出了政府对中国债务水平不断上升的担心。

上海期交所交投最活跃的1月期胶合约 跌715元人民币，收报每吨17,615元人民币(2,900美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)8月合约 最新报每公斤224.0美分，跌9.3美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 张若琪)
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