中国债市：信用债收益率估值升势不改，中短端涨幅仍居前--交易商协会

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透上海7月29日 - 中国银行间市场交易商协会周一发布非金融企业债务融资工具定价估值显示，各期限估值升势不改，中短端涨幅依旧居前。
具体看，一至五年各评级品种估值上行幅度大多在10个基点(bp)以上，其中一年AA-评级品种升幅最大，为19个bp。
中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。 以下为各品种的具体估值情况: 发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) ----------------------------------------------------------------------------
重点AAA 5.06 +12 4.85 +14 4.93 +10 5.13 +8
AAA 5.20 +13 5.07 +15 5.16 +16 5.34 +8
AA+ 5.46 +14 5.37 +15 5.47 +15 5.85 +7
AA 5.84 +17 5.69 +15 5.97 +14 6.39 +8
AA- 6.29 +19 6.42 +17 6.94 +14 8.02 +7
发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) -----------------------------------------------------------------------------
重点AAA 5.30 +7 5.45 +2 5.73 +2 5.95 +2
AAA 5.53 +7 5.76 +3 6.05 +2 6.36 +2
AA+ 6.13 +6 6.43 +3 6.69 +3 7.01 +2
AA 6.79 +6 7.04 +2 7.33 +2 7.78 +2
AA- 8.49 +6 8.71 +3 9.02 +2 9.28 +2
银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。
交易商协会先前曾表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限；同时，为增强报价机构代表性和提高估值准确性，拟将估值机构扩充至30家。
此前银行间市场发行的短融和中票等利率，基本都是在交易商协会确定的估值上加点。不过消息人士1月末透露，交易商协会于2月有估值机构包括商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等各类市场参与者，数量不超过22家。(完)
参看详情，可点选交易商协会网站(here) (发稿 边竞；审校 李宏薇/曾祥进)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)