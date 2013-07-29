台湾债市：30年公债标售前夕交投低迷，交易商认定财政部将继续截标

路透台北7月29日 - 台湾债市周一延续上周的窒息量格局，因交易商高度观望财政部明日会将30年券102/ 9的得标利率截在什么位置。但纵然标债变数厘清，交易商也多悲观地认为，债市交易料难恢复元气。可能要 等到8月底新一期10年券开始发行前交易，市况才有机会逐渐热络。 路透今日也针对30年公债的主要买盘--六家台湾寿险业者进行调查，他们一致认为财政部会截标102/9， 若以上周20年券102/8的截标利率在2.10%推估，102/9料将以2.275-2.30%的利率定价。寿险业者也同时提供对 全额发行300亿台币筹码的预估得标利率，约在2.50-2.60%。 “我们不会向财政部屈服，没有这样逼人家赔钱的。”一寿险业债市交易员说。 他认为，债市最大的风险在于美国第四季经济将优于第三季，年底前国际债市殖利率将逐步上移，台债也 难逃此一趋势。此时若配合政府买进30年公债，将承担部位泡水的风险。 另一寿险业交易员则称，寿险业是需要30年公债没错，但没说需要利率极低的30年债。寿险业在台湾会有 固定的投资需求，给保户的到期金也是以台币支付。“但在被国库署搞过后，比较倾向不会在国内投资。” 针对台债次级市场连日成交低迷的情况，负责债券交易业务的柜台买卖中心债券部经理陈文炳表示，公债 标售是发行面的事务，交易面使不上力。 “我们只能建议财政部不要截标，但国库署需要省钱。”他说。 交易员预估明日在102/9标售前，五年券102/2殖利率主要交投区间在1.05-1.10%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +0.52 1.0722 1.0700-1.0900 16.0 10 102/6 +0.15 1.4650 1.4580-1.4650 1.5 30 102/9 -- 2.2978 2.2978-2.2978 1.0 交易商认为，本周除了30年公债标售外，周三美国联邦公开市场委员会(FOMC)的利率决议声明，以及周五 的非农就业数据，对台债走势都具有关键性的影响。 “QE若真的在9月开始退场，美联储应该要在这次会议有些暗示。”一证券商交易员说。 若真如此，国际债市殖利率料将上扬，不过恐将让台债无量交易的状况延续。因交易员认为，政府的态度 是希望交易商做多，但这与国际趋势相违背。 “与国库作对，就像是在汇市与央行作对一样，会有好下场吗?”一票券商交易员称。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.4650 5 102/2 1.0722 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)