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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 16:29 BJT

台湾债市：30年公债标售前夕交投低迷，交易商认定财政部将继续截标

路透台北7月29日 - 台湾债市周一延续上周的窒息量格局，因交易商高度观望财政部明日会将30年券102/
9的得标利率截在什么位置。但纵然标债变数厘清，交易商也多悲观地认为，债市交易料难恢复元气。可能要
等到8月底新一期10年券开始发行前交易，市况才有机会逐渐热络。
    
    路透今日也针对30年公债的主要买盘--六家台湾寿险业者进行调查，他们一致认为财政部会截标102/9，
若以上周20年券102/8的截标利率在2.10%推估，102/9料将以2.275-2.30%的利率定价。寿险业者也同时提供对
全额发行300亿台币筹码的预估得标利率，约在2.50-2.60%。   
    
    “我们不会向财政部屈服，没有这样逼人家赔钱的。”一寿险业债市交易员说。
    
    他认为，债市最大的风险在于美国第四季经济将优于第三季，年底前国际债市殖利率将逐步上移，台债也
难逃此一趋势。此时若配合政府买进30年公债，将承担部位泡水的风险。

    另一寿险业交易员则称，寿险业是需要30年公债没错，但没说需要利率极低的30年债。寿险业在台湾会有
固定的投资需求，给保户的到期金也是以台币支付。“但在被国库署搞过后，比较倾向不会在国内投资。” 
    
    针对台债次级市场连日成交低迷的情况，负责债券交易业务的柜台买卖中心债券部经理陈文炳表示，公债
标售是发行面的事务，交易面使不上力。
    
    “我们只能建议财政部不要截标，但国库署需要省钱。”他说。  
    
    交易员预估明日在102/9标售前，五年券102/2殖利率主要交投区间在1.05-1.10%。    
    
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币)
      5     102/2                     +0.52     1.0722   1.0700-1.0900      16.0
     10     102/6                     +0.15     1.4650   1.4580-1.4650       1.5
     30     102/9                        --     2.2978   2.2978-2.2978       1.0
   
    交易商认为，本周除了30年公债标售外，周三美国联邦公开市场委员会(FOMC)的利率决议声明，以及周五
的非农就业数据，对台债走势都具有关键性的影响。
    
    “QE若真的在9月开始退场，美联储应该要在这次会议有些暗示。”一证券商交易员说。
    
    若真如此，国际债市殖利率料将上扬，不过恐将让台债无量交易的状况延续。因交易员认为，政府的态度
是希望交易商做多，但这与国际趋势相违背。
    
    “与国库作对，就像是在汇市与央行作对一样，会有好下场吗?”一票券商交易员称。   

       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.4650
          5       102/2                       1.0722
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 林高丽)
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