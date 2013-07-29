《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月29日

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透香港7月29日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:22时,1港元=0.79048人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 万科 9.15 13.55 0.85 深物业 7.72 6.69 1.46 南玻 8.47 5.92 1.81 深康佳 3.69 2.64 1.77 ST中华 4.19 1.56 3.40 ST中冠 8.52 4.14 2.60 深深宝 7.40 5.37 1.74 深华发 6.33 3.46 2.31 深赤湾 10.21 11.20 1.15 招商地产 24.79 21.90 1.43 特力 5.89 4.00 1.86 飞亚达 6.37 5.92 1.36 一致药业 32.00 28.69 1.41 深深房 3.12 2.64 1.50 ST盛润 5.86 4.96 1.49 深南电 3.66 2.56 1.81 深纺织 7.34 5.36 1.73 方大集团 5.47 2.87 2.41 深国商 23.90 11.91 2.54 深赛格 4.15 2.75 1.91 宝石 15.91 8.98 2.24 小天鹅 7.15 7.54 1.20 粤高速 2.55 2.47 1.31 晨鸣纸业 3.83 3.61 1.34 ST珠江 3.06 2.29 1.69 丽珠 37.93 34.63 1.39 美菱电器 3.18 3.39 1.19 大冷股份 7.28 5.57 1.65 粤电力 4.58 4.30 1.35 佛山照明 6.24 5.37 1.47 江铃汽车 15.56 19.90 0.99 沙隆达 9.82 5.22 2.38 苏常柴 5.41 4.23 1.62 威孚高科 20.58 18.44 1.41 古井贡酒 20.23 16.63 1.54 ST东海 5.63 4.57 1.56 长安汽车 8.23 8.90 1.17 京东方 2.18 1.83 1.51 鲁泰 8.00 8.89 1.14 本钢板材 2.52 2.32 1.37 张裕 31.12 26.50 1.49 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)