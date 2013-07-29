台湾汇市：台币兑美元微幅收跌，企业现金股利汇出力道略大

* 盘中仍见现金股利汇出，令台币略略偏弱 * 月底出口商美元卖盘亦不弱，止稳台币汇价 * 明日区间料落在29.860-29.950 路透台北7月29日 - 台币兑美元 周一收盘微幅走低1分。尽管今日与台币较具 连动关系的韩元 略略走升，但台币在持续消化企业现金股利汇出的美元买需带动 下，实质交投于稳中微幅趋贬，此外台币也受到月底出口商抛汇的支撑，汇价走势相对稳定 ，未见大幅波动。 汇银人士指出，预料明日仍有部分企业现金股利汇出的美元买需待消化，但数量已经不 多，加上出口商月底只剩最后两个交易日，其抛汇需求足以平衡因股利而衍生的美元买盘， 台币走势将持续限于窄幅区间，并静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)下公开市场委员会 (FOMC)的利率决策及声明。 〞股利汇出应该差不多了，明天应该会更安静，现在就要等月初再看看了。〞一外资银 行交易员称。 交易员认为，上周以来台币均持于29.900附近游走，在国际汇市正等待美国为宽松措施 (QE)退场时程给予明确时间表，并决定下一个美联储主席之际，台币难以摆脱当前区间，仍 以实质抛补的需求来带动盘势，多数投机盘将按兵不动。 他们预估，明日台币仍将在29.860-29.950区间内波动，上周的高低位29.850及30.035 短线缺少突破机会。 台北外汇中心的台币兑美元终场收低1分报29.960。若不计央行开盘及尾盘作价，台币 今日实质成交区间主要在29.910-29.935，上日则在29.880-29.920。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超13.45亿台币，连六日买超共计2 47.80亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF)方面，今日尾盘指标一个月期美元/台币换汇点回到平盘 附近，市场对台币短期走势仍未有明显方向，一个月期报价 落在29.920/29.9 45左右，上日收在29.860。 新兴亚洲货币方面，马币(林吉特)周一触及五周低位，因市场忧虑到期债券的资金外流 ，多数新兴亚币都有所下滑，不过韩元受出口商需求提振走高。 本周全球重要经济事件包括：今晚美国成屋待完成销售指数；周二美联储的FOMC举行利 率会议、美国消费者信心指数；周三FOMC宣布利率决定、英国央行举行货币政策会议、美国 第二季实质国内生产总值(GDP)初值；周四英国宣布利率决定、欧洲央行举行委员会议并宣 布利率决定、美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)；周五美联储官员发表谈话、美国非 农就业岗位。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元报价 量 亿美 元 台北外汇经纪公司 29.960 29.950 29.861-29.960 29.950 6.70 6.42 元太外汇经纪公司 29.955 29.952 29.895-29.955 29.952 3.14 3.24 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.110/-0.080 -0.120/-0.090 (完)