全球矿业：力拓暂停奥尤陶勒盖铜金矿扩建，等待蒙古议会核准融资

路透墨尔本7月29日 - 澳洲矿企力拓 已全面暂停其蒙古奥尤陶勒盖铜金矿项目的地下扩建工作，因蒙古政府称须取得议会对该项目融资的批准。预计此项目耗资将超过50亿美元。

这次无限期推迟意味着这一力拓最大项目之一的矿山建设再度受阻。该项目于7月初开始出口铜，此前两度直到最后关头才拿到政府的批准。

“蒙古国会目前正处于夏季休会期，批准过程可能得花一些时间才能完成，”力拓声明稿称。

力拓表示仍将继续与蒙古政府合作确保取得融资。

力拓旗下Turquoise Hill 持有66%奥尤陶勒盖铜金矿权益，另外的34%则是蒙古政府拥有。政府已表示担心扩建项目成本增加可能导致其从矿场获利的时间延后。

这一扩建项目旨在让该矿的铜与金年产量分别增加至42.5万吨和46万盎司。

露天矿生产以及铜精矿出口未受影响。(完)