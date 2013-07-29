全球矿业：力拓暂停奥尤陶勒盖铜金矿扩建，等待蒙古议会核准融资

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透墨尔本7月29日 - 澳洲矿企力拓 已全面暂停其蒙古奥尤陶勒盖铜金矿项目的地下扩建工作，因蒙古政府称须取得议会对该项目融资的批准。预计此项目耗资将超过50亿美元。
这次无限期推迟意味着这一力拓最大项目之一的矿山建设再度受阻。该项目于7月初开始出口铜，此前两度直到最后关头才拿到政府的批准。
“蒙古国会目前正处于夏季休会期，批准过程可能得花一些时间才能完成，”力拓声明稿称。
力拓表示仍将继续与蒙古政府合作确保取得融资。
力拓旗下Turquoise Hill 持有66%奥尤陶勒盖铜金矿权益，另外的34%则是蒙古政府拥有。政府已表示担心扩建项目成本增加可能导致其从矿场获利的时间延后。
这一扩建项目旨在让该矿的铜与金年产量分别增加至42.5万吨和46万盎司。
露天矿生产以及铜精矿出口未受影响。(完)
(编译 李婷仪 审校 郑茵)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)