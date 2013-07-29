《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月29日

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透香港7月29日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:56时,1 港元=0.7908人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加 权平均溢价为2.51%，低于上交易日收盘的3.22%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 3.89 5.06 0.97 建设银行 4.21 5.72 0.93 中国银行 2.62 3.24 1.02 农业银行 2.44 3.14 0.98 招商银行 10.49 13.06 1.02 中信银行 3.41 3.60 1.20 交通银行 3.69 5.04 0.93 民生银行 8.15 7.69 1.34 中国人寿 12.91 18.44 0.89 中国平安 32.08 49.80 0.81 中国太保 16.14 25.40 0.80 中信证券 10.36 14.62 0.90 新华人寿 21.55 21.05 1.29 海通证券 10.16 9.93 1.29 华能国际 5.29 7.93 0.84 大唐发电 5.26 3.44 1.93 华电国际 2.88 3.50 1.04 中煤能源 4.83 4.28 1.43 中国神华 15.75 23.05 0.86 中国石油 7.88 9.14 1.09 兖州煤业 9.58 5.80 2.09 中国石化 4.26 5.74 0.94 上海石化 8.19 2.43 4.26 中海油服 14.79 17.64 1.06 仪征化纤 8.47 2.09 5.12 中国铝业 3.06 2.54 1.52 江西铜业 15.29 13.62 1.42 洛阳钼业 7.29 2.92 3.16 紫金矿业 2.41 1.69 1.80 马钢股份 1.58 1.88 1.06 鞍钢股份 2.83 4.41 0.81 重庆钢铁 2.71 1.06 3.23 海螺水泥 14.09 23.05 0.77 洛阳玻璃 4.86 1.39 4.42 北人股份 10.09 3.60 3.54 中联重科 5.01 5.60 1.13 金隅股份 4.73 4.83 1.24 中国国航 3.76 5.24 0.91 东方航空 2.32 2.40 1.22 南方航空 2.55 2.85 1.13 中国远洋 2.71 3.37 1.02 中海集运 1.88 1.92 1.24 中集集团 10.60 12.62 1.06 中海发展 3.31 3.45 1.21 宁沪高速 5.15 7.91 0.82 深高速 2.63 2.63 1.26 成渝高速 2.59 1.93 1.70 皖通高速 3.41 3.60 1.20 广深铁路 2.37 3.46 0.87 中国南车 3.89 5.21 0.94 中国交建 3.90 5.92 0.83 中国铁建 4.90 7.74 0.80 中国中铁 2.72 4.06 0.85 长城汽车 36.88 35.65 1.31 比亚迪 34.07 31.30 1.38 广汽集团 7.06 7.45 1.20 青岛啤酒 41.80 59.35 0.89 广州药业 37.13 29.65 1.58 新华制药 4.05 1.90 2.70 海信科龙 7.23 4.82 1.90 南京熊猫 7.82 3.39 2.92 晨鸣纸业 3.88 2.92 1.68 上海医药 11.26 16.06 0.89 中兴通讯 14.95 13.78 1.37 东方电气 9.79 10.98 1.13 潍柴动力 17.34 25.50 0.86 东北电气 2.18 0.92 3.00 广船国际 8.93 6.48 1.74 经纬纺机 7.80 4.63 2.13 昆明机床 4.70 2.01 2.96 一拖股份 6.65 4.67 1.80 北辰实业 2.79 1.71 2.06 创业环保 8.02 3.05 3.33 中国中冶 1.57 1.37 1.45 金风科技 5.32 4.46 1.51 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)