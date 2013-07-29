中国税收：上半年全国税收总收入5.9万亿元，同比增7.9%接近年度目标

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透北京7月29日 - 中国财政部周一表示，2013年1-6月，全国税收 总收入完成59,260.61亿元，同比增长7.9%。接近年初制定的8%的目标。 财政部网站周一刊发的2013年上半年税收收入情况分析称，与去年同 期相比，税收收入增速总体回落。1-6月税收总收入增速比去年同期回落1 .9个百分点。 去年年底中国国家税务总局提出,2013年税收增长目标调降至8%,略低 于2012年税收实际增长水平. 财政部解释的税收收入增速回落的原因称，主体税种收入增速普遍回 落。1-6月国内增值税、消费税、企业所得税同比分别增长6.6%、3.6%和1 4.2%，比去年同期增速分别回落1.5、8.1和3.1个百分点。 而同时，房地产保有环节的税收收入增速回落，不过交易环节的税收 收入增长较快。1-6月房产税、城镇土地使用税同比分别增长11%和8%，比 去年同期增速分别回落19.1和23.1个百分点。房地产营业税、契税同比则 分别增长45.7%和39.8%。 2013年1-6月税收总收入和主要税种收入表：（单位：亿元） 税目 收入 比去年同 增长率 占税收总收入的比 期 （%） 重（%） 增收 税收收入 59260.61 4328.98 7.9 其中： 14319.50 887.11 6.6 24.2 国内增值税 国内消费税 4353.49 150.93 3.6 7.3 进口货物增值税 6382.82 -1313.78 -17.1 10.8 、 消费税 出口货物退增值 -5300.86 15.50 -0.3 ~ 税、 消费税 营业税 8845.14 1007.20 12.9 14.9 企业所得税 14963.38 1857.07 14.2 25.3 个人所得税 3630.79 359.10 11.0 6.1 房产税 822.30 81.70 11.0 1.4 证券交易印花税 223.39 47.60 27.1 0.4 城镇土地使用税 910.66 67.44 8.0 1.5 车辆购置税 1236.70 150.03 13.8 2.1 关税 1212.10 -230.90 -16.0 2 契税 1946.04 554.07 39.8 3.3 欲了解详情，请点选中国财政部网站(here) (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)