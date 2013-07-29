中国税收：上半年全国税收总收入5.9万亿元，同比增7.9%接近年度目标

路透北京7月29日 - 中国财政部周一表示，2013年1-6月，全国税收 总收入完成59,260.61亿元，同比增长7.9%。接近年初制定的8%的目标。 财政部网站周一刊发的2013年上半年税收收入情况分析称，与去年同 期相比，税收收入增速总体回落。1-6月税收总收入增速比去年同期回落1 .9个百分点。 去年年底中国国家税务总局提出,2013年税收增长目标调降至8%,略低 于2012年税收实际增长水平. 财政部解释的税收收入增速回落的原因称，主体税种收入增速普遍回 落。1-6月国内增值税、消费税、企业所得税同比分别增长6.6%、3.6%和1 4.2%，比去年同期增速分别回落1.5、8.1和3.1个百分点。 而同时，房地产保有环节的税收收入增速回落，不过交易环节的税收 收入增长较快。1-6月房产税、城镇土地使用税同比分别增长11%和8%，比 去年同期增速分别回落19.1和23.1个百分点。房地产营业税、契税同比则 分别增长45.7%和39.8%。 2013年1-6月税收总收入和主要税种收入表：（单位：亿元） 税目 收入 比去年同 增长率 占税收总收入的比 期 （%） 重（%） 增收 税收收入 59260.61 4328.98 7.9 其中： 14319.50 887.11 6.6 24.2 国内增值税 国内消费税 4353.49 150.93 3.6 7.3 进口货物增值税 6382.82 -1313.78 -17.1 10.8 、 消费税 出口货物退增值 -5300.86 15.50 -0.3 ~ 税、 消费税 营业税 8845.14 1007.20 12.9 14.9 企业所得税 14963.38 1857.07 14.2 25.3 个人所得税 3630.79 359.10 11.0 6.1 房产税 822.30 81.70 11.0 1.4 证券交易印花税 223.39 47.60 27.1 0.4 城镇土地使用税 910.66 67.44 8.0 1.5 车辆购置税 1236.70 150.03 13.8 2.1 关税 1212.10 -230.90 -16.0 2 契税 1946.04 554.07 39.8 3.3 欲了解详情，请点选中国财政部网站(here) (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)