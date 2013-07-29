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货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 16:42 BJT

台湾央行：共发行2,734.8亿台币存单，存单余额增6.8亿

路透台北7月29日 - 台湾央行周一公布，今日共发行2,734.8亿台币存单，若相较存单到期金额2,728 亿，存单发行余额增6.8亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,649.00

91天期 0.93 67.80

182天期 1.05 18.00

央行上日共发行2,386.25亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,128.15亿台币。

拆款中心资料 显示，经修正后周五超额准备为264亿台币，至周日累计超额准备为1,383亿，加计前期1%的超额准备为2,436亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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