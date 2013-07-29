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货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 17:03 BJT

台湾央行：将于周五标售364天期存单，金额1,000亿台币

路透台北7月29日 - 台湾央行周一表示，将于周五(2日)标售1,000亿台币的364天期存单，5日交割。

目前央行例行三种天期存单发行的天期和利率各为：28天期存单发行利率为0.87%；91天期存单利率为0.93%；182天期利率为1.05%。

央行也指出，标售方式采复数利率标，每一投标单位得标总额不得超过该期别标售总额的30%。

台湾央行上月标售的1,000亿台币364天期存单，加权平均得标利率为0.632%，稍高于市场预期，较上月的0.635%微跌0.3基点，已连续四个月度走跌。 （完） (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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