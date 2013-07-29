中国债市：现券收益率上探，流动性依旧偏紧部分机构倾向观望

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透北京7月29日 - 中国银行间债市周一现券收益率上探。市场人士指出，流动性依旧偏紧，继续施压现券；然先前现券收益率上探幅度已不小，若无其他新的影响因素出现，再现大幅调整的可能性或小，部分机构倾向于观望等待。
“现券（收益率）往上走了一些，整条曲线都在往上，资金面还是紧一点，”上海一大型银行资深交易员称。
他并指出，当前市场经济预期并不乐观，故整条现券收益率曲线偏平；无论是资金中枢的上移，还是一级需求的疲软，都已反映在当前市况中。目前倾向于等待时机，待资金等因素再次推高至出现阶段性交易机会后，才会介入做个小波段。
银行间资金市场周一主要回购利率 普涨，其中七天和14天期品种加权利率涨幅均超过60个基点(bp)。交易员称，央行公开市场持续零操作未显有任何扶助流动性意愿，令机构对资金预期依旧谨慎，而跨月资金供给明显不足，推动七天加权回购攀向月内高点。
银行间市场交易商协会周一发布非金融企业债务融资工具定价估值显示，各期限估值升势不改，中短端涨幅依旧居前。
剩余期限约9.82年的固息国债130011券最新收益率 为3.73%，上日尾盘为3.69%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.7776 5.1165
上日 3.5962 4.4144
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.7982/3.7382 国债参考率报价 3.4927/3.4273 金融债参考率报价 4.0447/3.9892(完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)