中国债市：现券收益率上探，流动性依旧偏紧部分机构倾向观望

路透北京7月29日 - 中国银行间债市周一现券收益率上探。市场人士指出，流动性依旧偏紧，继续施压现券；然先前现券收益率上探幅度已不小，若无其他新的影响因素出现，再现大幅调整的可能性或小，部分机构倾向于观望等待。

“现券（收益率）往上走了一些，整条曲线都在往上，资金面还是紧一点，”上海一大型银行资深交易员称。

他并指出，当前市场经济预期并不乐观，故整条现券收益率曲线偏平；无论是资金中枢的上移，还是一级需求的疲软，都已反映在当前市况中。目前倾向于等待时机，待资金等因素再次推高至出现阶段性交易机会后，才会介入做个小波段。

银行间资金市场周一主要回购利率 普涨，其中七天和14天期品种加权利率涨幅均超过60个基点(bp)。交易员称，央行公开市场持续零操作未显有任何扶助流动性意愿，令机构对资金预期依旧谨慎，而跨月资金供给明显不足，推动七天加权回购攀向月内高点。

银行间市场交易商协会周一发布非金融企业债务融资工具定价估值显示，各期限估值升势不改，中短端涨幅依旧居前。

剩余期限约9.82年的固息国债130011券最新收益率 为3.73%，上日尾盘为3.69%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.7776 5.1165

上日 3.5962 4.4144

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.7982/3.7382 国债参考率报价 3.4927/3.4273 金融债参考率报价 4.0447/3.9892(完)

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