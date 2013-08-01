港股业绩：和记黄埔中期基础溢利按年升24%胜预期，增加派息

路透香港8月1日 - 由亚洲首富李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔 周四宣布，上半年的基础溢利按年上升24%，优于市场预期，集团于欧洲的3G电讯、公用事业及保健与美容产品业务有较大增长。

截至6月底止，和黄未计重估物业及出售投资所得的基础溢利为120.1亿港元，路透综合四名分析师平均预测为109亿港元；去年同期经重列后为97.1亿港元。

和黄建议派中期息每股0.6港元，去年同期为0.55港元。这为集团自2011年以来再次增派中期股息。

主席李嘉诚在业绩报告中称，今年上半年经济不明朗因素持续对集团经营所在之若干市场与地区构成影响，但集团于52个国家之核心业务仍继续展示韧力，并取得经常性溢利增长。

“不明朗因素在下半年仍将构成挑战，惟主要经济已有渐趋稳定与逐步复苏之迹象。”他说，“若各集团主要市场无重大不利发展，预期集团于下半年将继续增长。”

和黄母公司长江实业 同日宣布，中期净利按年倒退13%，而长实在摊占和黄业绩和投资物业重估前的溢利按年更跌30%，至72.18亿港元，因物业销售收益减少所致。（完）

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