版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 17:45 BJT

更新版-新兴汇市：马币因债券资金外流而触及三年低点，多数其他亚币亦下滑

亚洲       当日     今年以来    2012年
                        最新报价   上日尾盘     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                        
 日圆                       97.78      98.27      +0.50     -11.24      86.79
 坡元                      1.2657     1.2645      -0.09      -3.46     1.2219
 台币                      29.960     29.950      -0.03      -2.75     29.136
 韩元                     1110.85    1111.10      +0.02      -3.62    1070.60
 泰铢                       31.16      31.12      -0.13      -1.77      30.61
 菲律宾披索                 43.28      43.31      +0.08      -5.14      41.05
 印尼卢比                10265.00   10260.00      -0.05      -6.19    9630.00
 印度卢比                   59.33      59.04      -0.49      -7.32      54.99
 马币                      3.2240     3.2080      -0.50      -5.15     3.0580
 人民币                    6.1323     6.1316      -0.01      +1.60     6.2303
 (完)
      
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 洪曦; 审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐