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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 17:49 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币高开低收，大客盘稀少仍在静候方向指引

* 人民币即期高开低收
    * 中间价小幅上涨
    * 市场清淡波幅狭窄
    * 难见大客盘出现，仍等待方向指引

 (新增评论并更新收盘报价)
    路透北京7月29日 - 人民币兑美元即期 周一高开后稍微收低，窄幅波动行情
不变。小幅开高的中间价没有产生明显影响，市场成交清淡。交易人士称午盘时看到有少量
进口商购汇，但总体交投仍偏向谨慎，期待政策或者市场方向的指引。
    
    “大家现在的预期还是比较一致吧，出现大的贬值可能性不大。大家揣测央行还是要保
持稳定的汇率，那中间价还会维持在当前的水平上一段时间。”北京一外资行交易员表示。
    
    他还说，近日很难看到市场有大的客盘出现，总体上还是处于静候市场出现明显方向指
引的状态。
        
    对于最近市场热议的监管层可能籍此机会再次扩大汇率波幅，交易员均表示，若目前扩
大汇率日间波幅，对市场影响也比较小。
    
    东京汇市元兑日圆周一亚洲盘中跌至一个月低点，反映出市场的预期。投资者预计美国
联邦储备理事会(美联储/FED)本周将提供前瞻性指导，声明其有意在未来一段时间维持低利
率。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
       
 在岸市场人民币兑美元                    今日         上日      升贬
            即期成交价格               6.1325        6.1316    -0.01%
                  中间价               6.1705        6.1720    0.02%
            成交额                    120亿美元                   
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.67% (上限±1    日高      日低
                                          %)                  
                日内波动幅度(pips)        41         6.1292    6.1333
            2013年来即期升贬值幅度      1.59%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF      1,160                     
                               XS>                            
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间17:45            今日         上日        
             1年期NDF                 6.2884/24      6.2745       
                     CNH即期          6.1330/60      6.1350       
   
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李文科/李然; 审校 林高丽)
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