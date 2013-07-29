更新版 1-中国汇市：人民币高开低收，大客盘稀少仍在静候方向指引

* 人民币即期高开低收 * 中间价小幅上涨 * 市场清淡波幅狭窄 * 难见大客盘出现，仍等待方向指引 (新增评论并更新收盘报价) 路透北京7月29日 - 人民币兑美元即期 周一高开后稍微收低，窄幅波动行情 不变。小幅开高的中间价没有产生明显影响，市场成交清淡。交易人士称午盘时看到有少量 进口商购汇，但总体交投仍偏向谨慎，期待政策或者市场方向的指引。 “大家现在的预期还是比较一致吧，出现大的贬值可能性不大。大家揣测央行还是要保 持稳定的汇率，那中间价还会维持在当前的水平上一段时间。”北京一外资行交易员表示。 他还说，近日很难看到市场有大的客盘出现，总体上还是处于静候市场出现明显方向指 引的状态。 对于最近市场热议的监管层可能籍此机会再次扩大汇率波幅，交易员均表示，若目前扩 大汇率日间波幅，对市场影响也比较小。 东京汇市元兑日圆周一亚洲盘中跌至一个月低点，反映出市场的预期。投资者预计美国 联邦储备理事会(美联储/FED)本周将提供前瞻性指导，声明其有意在未来一段时间维持低利 率。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1325 6.1316 -0.01% 中间价 6.1705 6.1720 0.02% 成交额 120亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.67% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 41 6.1292 6.1333 2013年来即期升贬值幅度 1.59% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 1,160 XS> 离岸人民币市场,北京时间17:45 今日 上日 1年期NDF 6.2884/24 6.2745 CNH即期 6.1330/60 6.1350 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科/李然; 审校 林高丽)