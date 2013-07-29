两岸金融：上海宏汇获6亿人民币联贷，为首宗台银主办大陆人民币联贷案

路透台北7月29日 - 台湾第一金控 周一表示，旗下第一银行等四家台资银行统筹主办上海宏汇的五年期6亿人民币联贷案，创下台资银行主办大陆地区人民币联贷案的首例。

本次上海宏汇联贷案系由第一银行、土地银行、合作金库金控 旗下合库银及华南金控 旗下华南银行等四家共同统筹主办，并由第一银行担任本案管理银行。

第一银行副总经理林汉奇表示，以往台资银行大陆分行都是参与大陆当地银行的联贷案，这次是首度由台资银行大陆分行统筹主办，有其特殊意义存在。

“台资企业在当地，不一定要跟当地的银行贷款!”林汉奇说。

他亦称，两岸服务贸易协定正在立法院进行审查，该联贷案是个蛮好的指标，凸显金融界西进大陆发展以后，对台资企业的服务比以前好很多，毕竟陆银及陆资不像台资银行对台资企业了解这般透彻。