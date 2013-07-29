两岸金融：上海宏汇获6亿人民币联贷，为首宗台银主办大陆人民币联贷案

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透台北7月29日 - 台湾第一金控 周一表示，旗下第一银行等四家台资银行统筹主办上海宏汇的五年期6亿人民币联贷案，创下台资银行主办大陆地区人民币联贷案的首例。
本次上海宏汇联贷案系由第一银行、土地银行、合作金库金控 旗下合库银及华南金控 旗下华南银行等四家共同统筹主办，并由第一银行担任本案管理银行。
第一银行副总经理林汉奇表示，以往台资银行大陆分行都是参与大陆当地银行的联贷案，这次是首度由台资银行大陆分行统筹主办，有其特殊意义存在。
“台资企业在当地，不一定要跟当地的银行贷款!”林汉奇说。
他亦称，两岸服务贸易协定正在立法院进行审查，该联贷案是个蛮好的指标，凸显金融界西进大陆发展以后，对台资企业的服务比以前好很多，毕竟陆银及陆资不像台资银行对台资企业了解这般透彻。
第一银行指出，上海宏汇系由蓝天电脑 集团董事长许崑泰个人名义透过境外公司转投资于上海设立的独资企业，总投资额6.38亿人民币，实收资本额3.2亿人民币。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)