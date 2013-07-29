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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 17:43 BJT

两岸金融：上海宏汇获6亿人民币联贷，为首宗台银主办大陆人民币联贷案

路透台北7月29日 - 台湾第一金控 周一表示，旗下第一银行等四家台资银行统筹主办上海宏汇的五年期6亿人民币联贷案，创下台资银行主办大陆地区人民币联贷案的首例。

本次上海宏汇联贷案系由第一银行、土地银行、合作金库金控 旗下合库银及华南金控 旗下华南银行等四家共同统筹主办，并由第一银行担任本案管理银行。

第一银行副总经理林汉奇表示，以往台资银行大陆分行都是参与大陆当地银行的联贷案，这次是首度由台资银行大陆分行统筹主办，有其特殊意义存在。

“台资企业在当地，不一定要跟当地的银行贷款!”林汉奇说。

他亦称，两岸服务贸易协定正在立法院进行审查，该联贷案是个蛮好的指标，凸显金融界西进大陆发展以后，对台资企业的服务比以前好很多，毕竟陆银及陆资不像台资银行对台资企业了解这般透彻。

第一银行指出，上海宏汇系由蓝天电脑 集团董事长许崑泰个人名义透过境外公司转投资于上海设立的独资企业，总投资额6.38亿人民币，实收资本额3.2亿人民币。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
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