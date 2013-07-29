欧洲汇市：英镑兑美元走强，英国央行会议前料受限制

英国央行周四将伴随货币政策决议而发布声明，可能会提供前瞻性指导政策的一些细节，不过更全面大纲在下周季度通胀报告出炉前不会公布。利率或量化宽松政策在本周预计将无调整。
英镑兑美元 上涨0.15%至1.5405美元，接近周四所及一个月高点1.5435美元。
但Western Union Business Solutions市场分析师Nawaz Ali称，英国央行政策前景疑虑将盖过任何英国强劲数据的影响。
“更温和且更不熟悉的英国央行政策框架很可能是市场所预期的，这应会损及英镑。”
英镑也受到美元全线走低支撑。美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在本周暗示打算在一段时间内维持低利率的担忧，拖累美元走软。
英镑兑欧元仍然疲弱，欧元兑英镑 持稳于0.8625英镑，接近周四所及高位0.86435英镑。
欧元若进一步上涨，可能看向7月中旬所及四个半月高点0.8712英镑，不过分析师表示，本周一系列央行会议之前的谨慎人气，可能会使主要货币陷于区间交投。
欧洲央行也将于周四开会。(完)
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(编译 田建华/王翔琼; 审校 蔡美珍/隋芬)