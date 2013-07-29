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货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 17:57 BJT

全球贸易：中国和欧盟同意就进口欧盟红酒和多晶硅争端进行磋商

路透布鲁塞尔7月29日 - 欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周一表示，中国和欧盟达成协议，未来数月有“磋商窗口期”，来试图解决中国进口欧盟多晶硅和葡萄酒的争端。

该协议是在本周末宣布的规范欧盟进口中国光伏产品协议的一部分。(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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